Microsoft'un yeni Xbox One modelini çok yakında tanıtmayı planladığı bir süredir biliniyor. Yeni gelen bilgiler ise bu yeni modelin üretimine aylar önce başlandığını gösteriyor.



Bildiğiniz gibi hem Sony'nin hem de Microsoft'un önümüzdeki aylarda konsollarının yeni versiyonlarını satışa çıkarmaları bekleniyor. Her iki konsolda yeni nesil cihazlar olmayacak ama belli başlı geliştirmeler ile gelecek. Sony, PlayStation 4K ile kullanıcılarına daha iyi donanımsal özellikler ve daha iyi çözünürlük sunmayı amaçlıyor. Microsoft ise yeni Xbox One ile daha ince bir tasarım ve bazı performans geliştirmeleri sunmayı planlıyor.



Bu yeni Xbox One henüz Microsoft tarafından tanıtılmış değil. Şirket henüz bir çıkış tarihi bile açıklamadı. Ancak yeni gelen haberler gösteriyorki yeni Xbox'ın üretimine çoktan başlanmış durumda. Şirketin Çin ve Tayvan'daki fabrikalarının yeni Xbox'ın üretimine Şubat ayında başladığı ortaya çıktı. Her hafta yaklaşık 400 bin konsol üretildiği söyleniyor. Bu da Microsoft'un daha şimdiden neredeyse 3.6 milyon ince Xbox One stokladığını gösteriyor. Cihazın çıkış tarihine kadar bu rakam daha da artacak. Görünen o ki Microsoft bu yeni versiyonun konsol satışlarında önemli artış yaratacağına inanıyor.