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yeni windows'u erken test edin

YENİ WİNDOWS'U ERKEN TEST EDİN

Bugün yayımlanan Windows 10 1615 no'lu test sürümü, işletim sisteminde birçok değişikliğin yolda olduğunu gösterdi

Tarih : 09 Haziran 2017, 12:53
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Windows Insider programına üye olanlar, bu güncellemelere hemen kavuşurken, diğer herkes için özellikler Windows 10 Sonbahar Creators Update ile gelecek.



Sistemdeki ilk büyük değişiklik, yeni bir İşlem Merkezi olacak. Uygulamalar için ayrı bölümler olacak şekilde yeni bir tasarım uygulanmış. Grup bildirimleri cihazlar ve uygulamalar için bir araya getirilmiş.



Yeni Windows 10 güncellemesiyle, sık kullandığınız web sitelerini görev çubuğua iğneleyebileceksiniz. Bunlar Microsoft'un Edge adlı web tarayıcısıyla açılacak. Microsoft, Edge'deki yeni sekmeler için animasyonları da geliştiriyor. Bu sayede işler biraz daha hızlanıyor.



 



kaynak:habertürk








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