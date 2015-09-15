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Yeni Windows 10 hazır

YENİ WİNDOWS 10 HAZIR

Windows 10'un telefon sürümü için uzun süredir beklenen yeni yapı yayınlandı!

Tarih : 15 Eylül 2015, 14:22
Puan Ver : Yeni Windows 10 Hazır(8/10)7


Microsoft, Windows 10 Mobile Insider Preview için en son resmi yapısını bir aydan daha uzun bir süre önce yayınlamıştı. Yeni bir yapı olan 10536'nın ise geçtiğimiz hafta ortaya çıkması bekleniyordu, ancak son anda keşfedilen ciddi bir hata yüzünden yapı gecikti.



Microsoft, bugün yaptığı bir açıklamada 10536'nın yarın için iyi bir aday olduğunu söyledi ancak yapı, şu an itibariyle indirilebilir durumda.








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