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yeni vw arteon göz kamaştırıyor!

YENİ VW ARTEON GÖZ KAMAŞTIRIYOR!

Cenevre Otomobil Fuarı, VW dünyasındaki bazı kökten değişikliklerin de sinyalini verdi: Elveda Volkswagen Phaeton, çok yaşa VW Arteon!

Tarih : 30 Kasım 2016, 11:23
Puan Ver : Yeni Vw Arteon Göz Kamaştırıyor!(7/10)4


Cenevre Otomobil Fuarı, VW dünyasındaki bazı kökten değişikliklerin de sinyalini verdi: Elveda Volkswagen Phaeton, çok yaşa VW Arteon!



BMW ve Mercedes'in en üst seviye lüks otomobilleri ile mücadele etmesi için tasarlanan ama büyük hayal kırıklığı yaratan Phaeton modeli, dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkwagen Group tarafından tedavülden  kaldırıldı. Söz konusu modelin yerini ise VW Arteon olarak isimlendirilen yeni model aldı.



Yunan Mitolojisinde Phaeton, Apollon'un oğlu olarak tasvir edilir. Phaeton, günün birinde babasının güneş arabasını kullanırken azgın atlarla baş edemez ve dizginleri bırakır. Arabanın yeryüzüne düşmesine engel olmak için Zeus, birkaç yıldırım savurarak Phaeton'u öldürmek zorunda kalır. Böylece Phaeton, evrende, Samanyolu Galaksisinde bir yıldız kümesi olarak hayat bulur. Ölmüştür ama unutulmamıştır: Varlığını, yıldızlar arasında sonsuza kadar sürdürecektir. VW Arteon için ise “Yeniden Doğuş” kavramını kullanabiliriz.



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Elbette bu, Volkswagen Group'a ilham kaynağı olur. Maalesef, Almanların ürettiği otomobil, mitolojik yansıması ile kıyas götüremeyecek kadar başarısız oldu ve asla, lüks otomobil dünyasında yeterince kabul görmeyi başaramadı.



VW Arteon ise bambaşka bir hikaye. VW Group'un dahi mühendislerinin geliştirdiği araç, öncüsüne oranla tartışılmaz güvenlik ekipmanlarına ve bir o kadar iyi elektrikli, benzinli motor seçeneklerine sahip. Beş kişilik oturma kapasitesiyle tasarlanan mucize, bu kez BMW, Mercedes, Aston Martin ve Jaguar gibi rakipleriyle yeke yek mücadeleye hazır.



VW ailesinin son alametifarikası, 2017 yılının ilk çeyreğinde, yollarda yüzünü gösterecek. Ne var ki şimdiye kadar ne teknik özellikler ne de fiyat bilgileri ortaya çıktı.



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Etiketler: Yeni  Vw  Arteon  Göz  Kamaştırıyor    haber

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