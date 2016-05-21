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yeni vr platformu: google daydream

YENİ VR PLATFORMU: GOOGLE DAYDREAM

Google'ın geliştirici konferansından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Google Daydream isimli yeni VR platGoogle'ın geliştirici konferansından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Google Daydream isimli yeni VR platformu duyuruldu.formu duyuruldu.

Tarih : 21 Mayıs 2016, 11:17
Puan Ver : Yeni Vr Platformu: Google Daydream(5/10)2


Google'ın geliştirici konferansından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Google Daydream isimli yeni VR platformu duyuruldu.



Gündüz rüyası olarak çevirebileceğimiz Daydream kelimesi, Google için artı yeni bir sanal gerçeklik platformu anlamını taşıyor. Google I/O 2016'da duyurulan bu yeni platformun detayları tam olarak açıklanmasa da ortaya çıkan bilgileri sizlere aktarıyoruz.



Google Daydream nedir?



Google Daydream, tıpkı Google Cardboard gibi bir sanal gerçeklik platformu. Ancak bu yeni platform, Android 7.0 N işletim sistemi üzerine inşa edilmiş. Yani ihtiyaç duyduğu bazı yazılımsal ve donanımsal gereklilikler var. Bu yeterliliklere sahip olan akıllı telefonlarla çalışacak olan Daydream, VR deneyimini Cardboard gözlüğünden daha üst noktaya taşıyor.



Bu sefer gözlük haricinde bir de kumanda görülüyor. Yani Google sadece gözlüğün yeterli olmadığını düşünmüş olmalı ki böyle bir kumanda ile VR deneyimi desteklenmiş.



Yazılım ve donanım uyumu sayesinde VR içerikler çok daha verimli çalışabilecek. Daha yüksek grafik çözünürlükleri ve daha az gecikme süresinin yanı sıra, ihtiyaç duyulan sensörlerin sağlanmasıyla profesyonel bir VR gözlüğü bekleniyor.



HTC, LG, Samsung, Xiaomi, Huawei, ZTE, Asus ve Alcatel bu platformun donanım partnerleri arasında yer alacak. Söz konusu gözlüğün fiyatı ve piyasaya ne zaman çıkacağı henüz belli değil ancak önümüzdeki aylarda bekleniyor. Gözlük tasarımına ilişkin yayınlanan ilk tasarımı aşağıda görebilirsiniz.



Sıradaki Android sürümünün ismini siz belirleyin!








Etiketler: Yeni  Vr  Platformu  Google  Daydream    haber

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