Lüks araç üreticisi Volvo, 9 yıl aradan sonra yenilediği XC60'ın Türkiye'de ön siparişlerini birkaç hafta içinde toplamaya başlayacak. Yaklaşık 350 bin TL fiyatla satışa çıkan yeni XC60'lar ekim ayında teslim edilecek.



İsveçli lüks otomobil üreticisi Volvo, SUV araçlarından XC60 modelini yaklaşık 9 yıl aradan sonra güncelledi. Volvo'nun yeni dönem dönüşüm planının en önemli temsilcisi olarak öne çıkan XC60, güncel donanım ve tasarıma kavuştu. Araç yeni teknolojilerle donatılırken, tasarımda sadelik dikkat çekiyor.



Volvo, amiral gemilerinden yeni XC60'ın global medya test sürüşürü İspanya'nın Barselona şehrinde gerçekleşti. Barselona'da yeni modelleri hakkında bilgi veren Volvo Car Turkey Genel Müdürü Sabri Sözen, daha sportif ve dinamik bir sürüş hissi sunan yeni XC60'ın tamamen yeni teknolojilerle donatıldığını belirterek, "Yeni XC60, bugüne kadar üretilmiş en güvenli otomobillerden biri olacak" dedi.



4 farklı motor seçeneği



Son teknolojilerle donatılmış yeni XC60'ın birkaç hafta içerisinde ön siparişlerini almaya başlayacaklarını belirten Sözen, teslimatların ekim ayı itibariyle yapılacağını söyledi. Henüz net fiyatların belirlenmediğini ve çalışmaların devam ettiğini aktaran Sözen, "Rekabetçi fiyatlarla pazarda yer alacağız. Aracımızın segmentinde rakiplerimiz 340 - 360 bin TL seviyesinde. Bizim de fiyatımız bu seviyelerde olacak" diye konuştu.



Yeni XC60'ın rakipleri arasında en kuvvetli güvenlik sistemini sunduğunu ileten Sözen, araçların 2 dizel 2 benzinli 4 farklı motor seçeneğiyle satışta olacağını aktardı. Sözen, "Bu yıl Türkiye'ye gelecek olan XC60'ların hemen hepsi 190 hp güce sahip D4 AWD otomatik motor olacak. Önümüzdeki yıldan itibaren 320 hp güç ve 400 Nm çekişe üreten T6 AWD otomatik, 254 hp güç üreten T5 AWD otomatik ve 235 hp güç üreten D5 AWD otomatik motor seçeneklerini de müşterilerimizle buluşturacağız" dedi.







kaynak:dünya