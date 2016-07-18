YENİ VİDEODA İPHONE 6S VE İPHONE 7 YAN YANA!
Yeni sızan bir videoda iPhone 6S ve iPhone 7, yan yana karşılaştırıldı!
iPhone 7'nin tanıtılacağı Eylül ayına yaklaştıkça telefon hakkında daha çok şey öğreniyoruz. Çin'in sosyal ağı Weibo'da ortaya çıkan yeni bir, iPhone 7'yi geçen senenin iPhone 6S'i ile yan yana karşılaştırdığını iddia ediyor.
Videoda görünen cihazın iPhone 7 olup olmadığını doğrulamanın bir yolu olmasa da, büyük kamera lensi, anten çizgilerinin yeni konumu, daha önceki sızıntılarla eşleşiyor. Kulaklık girişinin kaldırıldığı, yerini ikinci bir hoparlör ızgarasının aldığı gözleniyor. Bu değişiklikler, Apple'ın yeni iPhone'da stereo ses özelliği sunabileceğini gösteriyor.
Videoda cihazın hem ön yüzü, hem de arka yüzü görünüyor ancak dili bilmediğimizden dolayı konuşulanları pek anlayamadık. Daha önce de olduğu gibi, videoda Space Grey renkli model kullanılmış. Cihazın dahili özellikleri hakkında bir ipucu göremiyoruz, ancak dedikodular hız konusunda geliştirmelerin yapılacağını, RAM'in 3GB'a artırılabileceğini söylüyordu.
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