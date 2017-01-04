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yeni versiyon moto x görüntüleri sızdırıldı

YENİ VERSİYON MOTO X GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

Bir zamanlar Motorola tarafında amiral gemisi görevini sürdüren Moto X serisi yeniden gündeme gelmeye başladı. Lenovo seriyi yeniden piyasaya sürmeyi düşünüyor.

Tarih : 04 Ocak 2017, 10:11
Puan Ver : Yeni Versiyon Moto X Görüntüleri Sızdırıldı(9/10)8


 



Bir zamanlar Motorola tarafında amiral gemisi görevini sürdüren Moto X serisi yeniden gündeme gelmeye başladı. Lenovo seriyi yeniden piyasaya sürmeyi düşünüyor.



 



Motorola yakın zamanda aldığı kararla amiral gemisi serisi Moto X isminden vazgeçmiş bunun yerine Moto Z serisine yer vermeye başlamıştı. Moto X modeli, yüzde 70 oranında ABD'de üretilmesi, Qualcomm ve Motorola tarafından özel hazırlanan 8 çekirdekli işlemcisi ve her zaman açık AMOLED ekranı ile oldukça dikkat çekmişti. Daha sonra Lenovo, amiral gemisi olarak Moto Z modelini benimsemiş ve oldukça iyi bir satış rakamı yakalamıştı.



Gelen en son bilgilere göre Lenovo, Moto X serisini yeniden piyasaya getirmek için çoktan karar vermiş gözüküyor. Yeni ürünün 360 derecelik tasarım videoları ve görselleri internette ulaşılabilir durumda. Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla bu kez modüler yapı tercih edilmemiş. Ayrıca artık gelenekselleşmiş olan microUSB bağlantısı ve 3.5mm kulaklık bu modelde halihazırda bulunacak. Donanım olarak ise daha çok orta seviyeye yönelik olacağı gelen bilgiler arasında.



Ürünün ne zaman ve hangi fiyat ile çıkacağı bilgisi ise henüz mevcut değil.



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Etiketler: Yeni  Versiyon  Moto  X  Görüntüleri  Sızdırıldı    haber

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