

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geliri belediyelere aktarılacak yeni bir vergi geleceğine yönelik iddialara yanıt verdi.







Açıklamada, vatandaşlara ek yük getirecek bir çalışma ve düzenlemenin söz konusu olmadığı belirtildi.







Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu haberde yer alan cep telefonu, internet ve doğalgazdan belediyelerce yüzde 1 ek vergi alınacağı yönündeki haber belediyelerin taleplerinden ibaret olup, Bakanlığımızca vatandaşlarımıza ek yük getirecek bir çalışma ve düzenleme söz konusu değildir" denildi.