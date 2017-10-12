YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteye girişte uygulanacak yeni sistemi açıkladı. Saraç yeni sistemin ardından sürpriz bir açıklama yaparak yeni sistemde sınava en geç 15 dakika kala salonda olma zorunluluğu kuralının iyileştirileceğini söyledi.

"15 DAKİKA KURALINDA İYİLEŞTİRME YAPILACAK"

İşte Saraç'ın konuyla ilgili açıklamaları:

"Bu sınavın usul ve esasları değil uygulanmasıyla ilgili bir husus. ÖSYM başkanımızla bu husus da masaya yatırdık. Zannederim ki geçen sene yaşanan sıkıntılar bu sene yaşanmayacak. Bir takım güvenlik endişeleri var. Ama bu güvenlik endişeyle sınav konforu arasında bir denge tutturmamız lazım. Dolayısıyla bu kuralla ilgili bir iyileştirme yapılacak."

BİRÇOK ÖĞRENCİ MAĞDUR OLMUŞTU

Hatırlanacağı üzere eski sistemde öğrenciler sınavın başlamasına en geç 15 dakika varken salonda olmak zorundaydılar. Bu kuralla birlikte birçok öğrenci mağdur olmuş, kapılarda kalmıştı."

Kaynak: haberinburada