YENİ ÜNİVERSİTE SINAVINDA 15 DAKİKA MAĞDURLARI OLMAYACAK
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteye girişte uygulanacak yeni sistemi açıkladı. Saraç yeni sistemin ardından sürpriz bir açıklama yaparak yeni sistemde sınava en geç 15 dakika kala salonda olma zorunluluğu kuralının iyileştirileceğini söyledi.
"15 DAKİKA KURALINDA İYİLEŞTİRME YAPILACAK"
İşte Saraç'ın konuyla ilgili açıklamaları:
"Bu sınavın usul ve esasları değil uygulanmasıyla ilgili bir husus. ÖSYM başkanımızla bu husus da masaya yatırdık. Zannederim ki geçen sene yaşanan sıkıntılar bu sene yaşanmayacak. Bir takım güvenlik endişeleri var. Ama bu güvenlik endişeyle sınav konforu arasında bir denge tutturmamız lazım. Dolayısıyla bu kuralla ilgili bir iyileştirme yapılacak."
BİRÇOK ÖĞRENCİ MAĞDUR OLMUŞTU
Hatırlanacağı üzere eski sistemde öğrenciler sınavın başlamasına en geç 15 dakika varken salonda olmak zorundaydılar. Bu kuralla birlikte birçok öğrenci mağdur olmuş, kapılarda kalmıştı."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Fetö'ye Finans Sağlamaya Devam Eden 3 Şirkete Tekrar Kayyum Atandı
- Diyarbakır'da 15 Köy Ve Mezrada Sokağa Çıkma Yasağı
- Krizin Merkezindeki İsmin Avukatıyla Görüştürülmediği İddiasını Hükümet Yalanladı: Engel Yok, Görüşebilir
- Gözlemcilerin Tüm Yaz Beklediği Dağ Horozunu, Orman Bakanlığı Görüntüledi
- Ankara Resmen Açıkladı: Türkiye Ve Abd Krizin Çözümü İçin Birlikte Çalışacak
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray, Modrici Buldu! İmzayı Attı
- Burak Yılmaz, Akhisar Maçında Oynarsa Trabzonspor'la 100. Maçına Çıkacak
- Beşiktaş'ta Caner - Talisca Kavgası Mutlu Sonla Bitti
- Vodafone Park'ın Çatısını Yapan Firmanın Sahibi: Fikret Orman Yüzünden İntihar Noktasına Geldim
- Panama, Skandal Gol Kararıyla Dünya Kupasına Gitti
DÜNYA HABERLERİ
- Karadavi'den 100 Gündür Gözaltında Bulunan Kızına Duygusal Mektup
- Kanada Başbakanı Trudeau, Beyaz Saray'a En Efendi Çoraplarıyla Gitti!
- Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
- Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
- Yunanistan'da 20 Kişilik Grup, İspanya Büyükelçiliği'ne Zorla Girerek Broşür Dağıttı
Bu Haberle İlgili Yorumlar