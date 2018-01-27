Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Hasköy Tüneli açılışını kendi kullandığı makam otomobiliyle yaptı. Erdoğan'a yolcu koltuğunda Başbakan Binali Yıldırım eşlik etti.

Erdoğan, sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara makam aracından el sallayarak karşılık verdi.

Kaynak: haberinburada