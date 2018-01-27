YENİ TRANSFER ALEXİS SANCHEZ GÖREVE BAŞLADI, MANCHESTER UNİTED TURLADI
İngiltere Federasyon Kupası dördüncü tur maçında Manchester United, deplasmanda Yeovil'i 4-0 yendi. Yeni transfer Alexis Sanchez 72 dakika sahada kaldı.
Manchester United, Huish Park Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 41. dakikada Marcus Rashford'un attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 61. dakikasında Ander Herrera ile iki farklı üstünlüğü yakalayan konuk ekip, 89. dakikada Jesse Lingard ve 90. dakikada Romelu Lukaku'nun golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Manchester ekibi bu sonuçla beşinci tura yükseldi.
SANCHEZ ASİST YAPTI
Bu arada, Manchester United'ın ara transfer döneminde Arsenal'dan kadrosuna kattığı Şilili yıldız Alexis Sanchez, ikinci golün asistinini yaparken ilk onbirde başladığı mücadelenin 72. dakikasında yerini Lingard'a bıraktı.
Kaynak: haberinburada
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