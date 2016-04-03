

Araç henüz prototip aşamasında olmasına karşın dokunmadan, test etmeden, sürmeden 200 bin kişinin sipariş vermiş olması büyük bir başarı olarak kabul ediliyor.







Tesla, siparişlerden 1000 dolar depozit alıyor ve fiyatın geri kalanı araç tesliminde ödeniyor. 24 saat içinde 180 bin sipariş sayısına ulaşan aracın ikinci günde de 200 bin sayısını geçmesi dikkat çekti. Çok hızlı şarj olmasıyla öne çıkan yeni Model 3, diğer Tesla otomobillerine göre daha küçük, daha kompakt ve daha “orta seviye” bir araç olarak tasarlanıyor.







Tesla'nın sadece ön siparişlerden 200 milyon dolarlık bir nakit kaynağa ulaşmış olması da hadisenin diğer bir yanı. Sipariş edenlerin %25'inin sonradan vazgeçmesi halinde bile Tesla'nın Model 3'den ilk 24 saat içinde 5 milyar dolar kazanç sağlamış olduğu da yatırımcıların gözünden kaçmadı. Bu veriyle beraber Tesla'nın hisse senetlerinde yükselme beklenirken, diğer otomobil üreticilerinin de elektrikli modellerin üretimine hız vereceği düşünülüyor.







Tesla yeni araçları 2017 yılında teslim edecek ve bu sırada otomobili almaktan vazgeçenler 1000 dolarlarını geri alabilecekler. Firma 2015 yılında sadece 50 bin araç satmışken, 2016'nın ilk ön siparişinde daha ortada otomobil yokken 200 bin adet satışa ulaşması da uygun fiyatlı elektrikli araçlara olan ilginin bir ispatı kabul ediliyor. Firmanın 2020'ye gelindiğinde yılda 500 binden fazla araç satması bekleniyor.