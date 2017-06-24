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Yeni Switch Güncellemesi Kayıp Joy-Con'ları Bulmayı Kolaylaştırıyor
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yeni switch güncellemesi kayıp joy-con'ları bulmayı kolaylaştırıyor

YENİ SWİTCH GÜNCELLEMESİ KAYIP JOY-CON'LARI BULMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

Eğer Switch'in küçük Joy-Con'larını kayıp etmekten korkuyorsanız yeni Switch güncellemesi imdadınıza yetişecek.

Tarih : 24 Haziran 2017, 11:43
Puan Ver : Yeni Switch Güncellemesi Kayıp Joy-Con'ları Bulmayı Kolaylaştırıyor(10/10)11


Eğer Switch'in küçük Joy-Con'larını kayıp etmekten korkuyorsanız yeni Switch güncellemesi imdadınıza yetişecek.



Nintendo Switch, taşınabilirliğe de uyum sağladığı için genel anlamda küçük bir konsol. Switch'inçıkarılabilen kontrolörleriJoy-Con'larda oldukça küçük aparatlar ve konsola veya yuvaya bağlanmadıkları sürece her zaman kaybolma riskiyle karşı karşıyalar. Nintendo, bu konuda bir önlem aldı ve yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni Switch güncellemesikayıp Joy-Con'ları bulmayı kolaylaştırıyor.



Switch, dünya genelinde pahalı bir konsol. Joy-Con kontrolörleri de pahalı aparatlar olarak göze çarpıyor. Nintendo, bu kontrolörlerin kaybolması durumunda bulunmalarını kolaylaştıracak bir özelliği güncellemesine ekledi. Güncelleme ile kullanıcılar Switch'leriyle kayıpJoy-Con'larınatitreşim göndererek, bu aparatları yaydıkları titreşimden bulabilecek. Ancak Joy-Con'lar çok daha uzakta kaybolduysa ve erişim alanından çıkıldıysa geriye yapacak fazla bir şey kalmıyor.



Güncelleme ile gelen bir başka özellik ise kullanıcıların Pro kontrölörü Switch'e USBkablo ile bağlama imkanına kavuşması oldu. Böylelikle lag'in kablolu bağlantı ile en aza indirilmesi hedefleniyor.



İrili ufaklı birkaç yeni özelliğin daha eklendiği3.0.0 güncellemesine, Nintendo'nun sitesi üzerinden bakabilirsiniz ve konsolunuz üzerinden güncellemeyi uygulayabilirsiniz.



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