

Yeni Subaru BRZ, şasinin rijitliğinin artması için yapılan takviyelerin yanında yeni bir şanzıman taşıyıcı plaka kullanılmış ve arka tekerlek yuvaları da güçlendirilmiş. ESP de otomobildeki iyileştirmelerden nasibinin almış. Subaru, performans konusundaki artıştan o kadar emin ki, şimdiye kadar Sport (spor) olarak adlandırılan sürüş modu Track (pist) olarak değiştirilmiş.







MOTOR ÖZELLİKLERİ



Mühendisler otomobilin şasisi dışında 2.0 lt'lik boxer motoruna da dokunuşlarda bulunmuşlar. Motor içindeki sürtünmeleri azaltmak için yeni supaplar, eksantrikler ve silindir kafaları kullanılmış. Bunun dışında yeni tasarlanmış alüminyum hava emme odası ve daha düşük ters basınç sağlayan egzoz sistemi de otomobildeki değişiklikler arasında yer alıyor.







Bu değişikliklerle birlikte manuel şanzımanlı versiyonlarda güç 5 HP artarak 205 HP'ye ve maksimum tork da 6 Nm artarak 211 Nm'ye yükselmiş. Vites kutusunda da kısaltılan dişli oranları otomobildeki değişikliklerden bir diğeri olarak dikkat çekiyor. Subaru henüz resmi bir açıklama yapmış olmasa da, otomobilin hızlanma performansının arttığı ifade ediliyor.







Makyajlı BRZ ilk etapta ABD pazarı için tanıtıldı. Otomobilin Avrupa pazarına bu şekilde gelip gelmeyeceği henüz kesinlik kazanmış değil. Makyajlı BRZ'lerin Amerika'da satışa sunulma tarihleriyse Eylül 2016.