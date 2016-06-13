O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yeni subaru brz

YENİ SUBARU BRZ

Yeni Subaru BRZ, şasinin rijitliğinin artması için yapılan takviyelerin yanında yeni bir şanzıman taşıyıcı plaka kullanılmış ve arka tekerlek yuvaları da güçlendirilmiş.

Tarih : 13 Haziran 2016, 09:37
Puan Ver : Yeni Subaru Brz(10/10)9


Yeni Subaru BRZ, şasinin rijitliğinin artması için yapılan takviyelerin yanında yeni bir şanzıman taşıyıcı plaka kullanılmış ve arka tekerlek yuvaları da güçlendirilmiş. ESP de otomobildeki iyileştirmelerden nasibinin almış. Subaru, performans konusundaki artıştan o kadar emin ki, şimdiye kadar Sport (spor) olarak adlandırılan sürüş modu Track (pist) olarak değiştirilmiş.



MOTOR ÖZELLİKLERİ

Mühendisler otomobilin şasisi dışında 2.0 lt'lik boxer motoruna da dokunuşlarda bulunmuşlar. Motor içindeki sürtünmeleri azaltmak için yeni supaplar, eksantrikler ve silindir kafaları kullanılmış. Bunun dışında yeni tasarlanmış alüminyum hava emme odası ve daha düşük ters basınç sağlayan egzoz sistemi de otomobildeki değişiklikler arasında yer alıyor.



Bu değişikliklerle birlikte manuel şanzımanlı versiyonlarda güç 5 HP artarak 205 HP'ye ve maksimum tork da 6 Nm artarak 211 Nm'ye yükselmiş. Vites kutusunda da kısaltılan dişli oranları otomobildeki değişikliklerden bir diğeri olarak dikkat çekiyor. Subaru henüz resmi bir açıklama yapmış olmasa da, otomobilin hızlanma performansının arttığı ifade ediliyor.



Makyajlı BRZ ilk etapta ABD pazarı için tanıtıldı. Otomobilin Avrupa pazarına bu şekilde gelip gelmeyeceği henüz kesinlik kazanmış değil. Makyajlı BRZ'lerin Amerika'da satışa sunulma tarihleriyse Eylül 2016.








Etiketler: Yeni  Subaru  Brz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER