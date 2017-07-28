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Yeni stadın açılışını Fener yapacak

YENİ STADIN AÇILIŞINI FENER YAPACAK

Akhisar Belediyespor, 13 bin kişilik yeni stadında ilk maçını 7. haftadaki Fenerbahçe karşısında oynayacak.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 16:30
Puan Ver : Yeni Stadın Açılışını Fener Yapacak(9/10)5

Süper Lig'e yükseldikten sonra İlçe Stadı kriterlere uymadığı için maçlarını Manisa'da oynayan Akhisar Belediyespor'da, yönetim kombine bilet satışına yeni stat tamamlandıktan sonra başlamayı kararlaştırdı.

TAKIM İLK 3 MAÇ İÇİN MANİSA'YA GİDECEK

Yapımı devam eden 13 bin kişilik Spor Toto Akhisar Stadı sezon başına yetişmeyeceği için Sivasspor, Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor'la oynanacak ilk üç iç saha maçı için yine Manisa 19 Mayıs Stadı'na taşınacak yeşil siyahlılar, bu müsabakalar için Passolig üzerinden haftalık bilet satışı yapacak.

STAT FENERBAHÇE MAÇIYLA AÇILACAK

Ligin 7'nci haftasında Fenerbahçe karşılaşmasıyla stadına ve taraftarına kavuşmayı hedefleyen yeşil siyahlılar, kombine bilet satışına da eylül ayında start vermeyi planlıyor. Ekim ayınan ilk haftasına rastlayan Fenerbahçe randevusundan itibaren geçerli olacak kombinelerin, yeni stattaki oturma düzenine göre bastırılacağı beldirildi. Bu arada Manisa'da oynanacak Sivasspor, Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor maçlarının bilet fiyatlarının misafir takım ve kale arkası 10, maraton 11, kapalı tribün 15 ve CIP tribünü 20 TL olması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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