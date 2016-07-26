O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yeni sonic oyunu ps4 ve xbox one'a da geliyor!

YENİ SONİC OYUNU PS4 VE XBOX ONE'A DA GELİYOR!

Nintendo ile özdeşleşen efsane Sonic serisi yeni oyunu ile tüm platformlarda sevenleri ile buluşacak. SEGA'nın efsanevi oyunu, Sonic 2017 ile yakında piyasada olacak.

Tarih : 26 Temmuz 2016, 12:33
Puan Ver : Yeni Sonic Oyunu Ps4 Ve Xbox One'a Da Geliyor!(6/10)3


Nintendo ile özdeşleşen efsane Sonic serisi yeni oyunu ile tüm platformlarda sevenleri ile buluşacak. SEGA'nın efsanevi oyunu, Sonic 2017 ile  yakında piyasada olacak.

Rresmi Twitter hesabından bugün yapılan açıklama ile birlikte oyunun merakla beklenen fragmanı da yayınlandı. @sonic_hedgehog hesabından atılan tweette ise oyunun fragmanı dışında ek bir bilgi verilmiyor.

Aşağıdan izleyebileceğiniz fragmanda oyunun grafik detayları ve oyun motoru hakkında temel izlenimler oluşabiliyor. Oyun yeni neslin grafik gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmış. Detaylıca modellenen karakter ve çevre dikkat çekerken paylaşılan videonun oyun içi bir video olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Geçmişte yayınlanan fragmanları çok güzel olan ancak kendisi neredeyse çalışmayan oyunlarla bile karşılaşmıştık. (ör. AC Unity)



The Walking Dead 7. Sezon 1. Fragman Yayınlandı








Etiketler: Yeni  Sonic  Oyunu  Ps4  Ve  Xbox  One  A  Da  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER