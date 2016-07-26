

Nintendo ile özdeşleşen efsane Sonic serisi yeni oyunu ile tüm platformlarda sevenleri ile buluşacak. SEGA'nın efsanevi oyunu, Sonic 2017 ile yakında piyasada olacak.



Rresmi Twitter hesabından bugün yapılan açıklama ile birlikte oyunun merakla beklenen fragmanı da yayınlandı. @sonic_hedgehog hesabından atılan tweette ise oyunun fragmanı dışında ek bir bilgi verilmiyor.



Aşağıdan izleyebileceğiniz fragmanda oyunun grafik detayları ve oyun motoru hakkında temel izlenimler oluşabiliyor. Oyun yeni neslin grafik gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmış. Detaylıca modellenen karakter ve çevre dikkat çekerken paylaşılan videonun oyun içi bir video olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Geçmişte yayınlanan fragmanları çok güzel olan ancak kendisi neredeyse çalışmayan oyunlarla bile karşılaşmıştık. (ör. AC Unity)



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