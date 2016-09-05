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yeni skoda koniag, sınıfında büyük ses getirecek!

YENİ SKODA KONİAG, SINIFINDA BÜYÜK SES GETİRECEK!

Skoda'nın Eylül ayındaki Paris Otomobil Fuarı'nda dünya tanıtımını gerçekleştireceği ilk geniş SUV modeli Kodiaq, son viraja girdi.

Tarih : 05 Eylül 2016, 09:53
Puan Ver : Yeni Skoda Koniag, Sınıfında Büyük Ses Getirecek!(8/10)9


Skoda'nın Eylül ayındaki Paris Otomobil Fuarı'nda dünya tanıtımını gerçekleştireceği ilk geniş SUV modeli Kodiaq, son viraja girdi.



 



Volkswagen Group'un ekonomik üyesi olarak bilinen Skoda, fiyat-performans oranında üst düzey araçlar geliştirse de, kaliteden ödün vermemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Skoda'nın büyük SUV modeli Kodiaq, tasarımı ve rahat iç mekan genişliğini bir arada sunacak.​



​Ülkemizde 2017 yılının başında satışa sunulması planlanan Kodiaq, Skoda'nın model yelpazesine yeni katılacak ve müşteri kitlesini genişletecek. Çok yönlü bir araç olmasının yanı sıra, geniş kabini ve ideal ölçüleriyle sınıfında ses getireceğe benziyor.. Her türlü yol koşuluna uyum sağlayabilen yapısıyla, esneklik ve fonksiyonellik sunacak.



 



Skoda'nın yeni simgesi olacak geniş radyatör ızgarasının iki yanına konumlandırılan yassı farların kristalize yapısı, tıpkı yeni nesil Superb'de olduğu gibi, üretici ülkenin tarihi mimarileri ile benzerlik gösteriyor. Arka tasarım ise Kodiaq'ın sportif, sağlam SUV karakterini yansıtıyor. LED stop lambaları, diğer modellerde olduğu gibi “C” şeklindeki formlarıyla markanın karakteristik özelliğini bu araçta da sürdürmesini sağlıyor.



Aracın motor seçenekleri arasında en ilgi çekeni ise 154 bhp 1.4-litre benzinli motor. 154 beygirlik gücün 54 beygiri, elektrikli motor sayesinde elde ediliyor. Söz konusu modelde 6 aşamalı DSG şanzıman bulunuyor. Ailenin top modeli ise 222 beygirlik güç üretecek bir mimariye sahip olacak.



Yeni SUV'un, Avrupa'da 35.000 euro'dan başlayan fiyatlarla galerilerdeki yerini alması bekleniyor.



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