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yeni sigortalıya erken emeklilik!

YENİ SİGORTALIYA ERKEN EMEKLİLİK!

Son yıllarda sigortalı olanlar daha hızlı emekli oluyor. Özellikle 2008 öncesi ve sonrası sigortalı olanlar arasında iki yılı bulan farklılıklar oluşuyor.

Tarih : 10 Eylül 2016, 16:15
Puan Ver : Yeni Sigortalıya Erken Emeklilik!(9/10)11


Son yıllarda sigortalı olanlar daha hızlı emekli oluyor. Özellikle 2008 öncesi ve sonrası sigortalı olanlar arasında iki yılı bulan farklılıklar oluşuyor.



 








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