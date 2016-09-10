YENİ SİGORTALIYA ERKEN EMEKLİLİK!
Son yıllarda sigortalı olanlar daha hızlı emekli oluyor. Özellikle 2008 öncesi ve sonrası sigortalı olanlar arasında iki yılı bulan farklılıklar oluşuyor.
Son yıllarda sigortalı olanlar daha hızlı emekli oluyor. Özellikle 2008 öncesi ve sonrası sigortalı olanlar arasında iki yılı bulan farklılıklar oluşuyor.
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