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yeni sahil semti kazlıçeşme'de fiyatlar 1 milyon tl'den başladı

YENİ SAHİL SEMTİ KAZLIÇEŞME'DE FİYATLAR 1 MİLYON TL'DEN BAŞLADI

İstanbul Kazlıçeşme sahilde; Özak-Ziylan- Yenigün ortaklığı, Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen Büyükyalı projesinin ilk etabında yer alan 560 konut satışa çıktı.

Tarih : 23 Eylül 2016, 11:47
Puan Ver : Yeni Sahil Semti Kazlıçeşme'de Fiyatlar 1 Milyon Tl'den Başladı(0/10)


İstanbul Kazlıçeşme sahilde; Özak-Ziylan- Yenigün ortaklığı, Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen Büyükyalı projesinin ilk etabında yer alan 560 konut satışa çıktı. Projede metrekare satış fiyatları 13 bin TL ile 25 bin TL arasında.








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