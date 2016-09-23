

İstanbul Kazlıçeşme sahilde; Özak-Ziylan- Yenigün ortaklığı, Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen Büyükyalı projesinin ilk etabında yer alan 560 konut satışa çıktı. Projede metrekare satış fiyatları 13 bin TL ile 25 bin TL arasında.