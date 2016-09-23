YENİ SAHİL SEMTİ KAZLIÇEŞME'DE FİYATLAR 1 MİLYON TL'DEN BAŞLADI
İstanbul Kazlıçeşme sahilde; Özak-Ziylan- Yenigün ortaklığı, Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen Büyükyalı projesinin ilk etabında yer alan 560 konut satışa çıktı.
İstanbul Kazlıçeşme sahilde; Özak-Ziylan- Yenigün ortaklığı, Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen Büyükyalı projesinin ilk etabında yer alan 560 konut satışa çıktı. Projede metrekare satış fiyatları 13 bin TL ile 25 bin TL arasında.
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