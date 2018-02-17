YENİ ROLÜ İÇİN SAKALLARINI UZATAN ÇETİN TEKİNDOR, TANINMAZ HALDE
Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nde 'Çandarlı Halil Paşa rolüne hayat verecek Çetin Tekindor, rolü gereği sakalını uzattı.
Son olarak 'İçerde' dizisinde 'Kebapçı Celal' karakteriyle seyirci karşısına çıkan Çetin Tekindor, yeni imajıyla Bebek'te objektiflere takıldı.
ROLÜ GEREĞİ SAKALINI UZATTI
Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü üstlendiği 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nde ' Çandarlı Halil Paşa' olarak kamera karşısına geçen oyuncunun, rolü gereği sakalını uzatması dikkat çekti.
Çetin Tekindor böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
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