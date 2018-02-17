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Yeni Rolü İçin Sakallarını Uzatan Çetin Tekindor, Tanınmaz Halde

YENİ ROLÜ İÇİN SAKALLARINI UZATAN ÇETİN TEKİNDOR, TANINMAZ HALDE

Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nde 'Çandarlı Halil Paşa rolüne hayat verecek Çetin Tekindor, rolü gereği sakalını uzattı.

Tarih : 17 Şubat 2018, 10:30
Puan Ver : Yeni Rolü İçin Sakallarını Uzatan Çetin Tekindor, Tanınmaz Halde(8/10)4

Son olarak 'İçerde' dizisinde 'Kebapçı Celal' karakteriyle seyirci karşısına çıkan Çetin Tekindor, yeni imajıyla Bebek'te objektiflere takıldı.

ROLÜ GEREĞİ SAKALINI UZATTI

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü üstlendiği 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nde ' Çandarlı Halil Paşa' olarak kamera karşısına geçen oyuncunun, rolü gereği sakalını uzatması dikkat çekti.

Çetin Tekindor böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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