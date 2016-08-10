İcat edildiği günden bu yana milyonlarca üretilen ve hem havacılık hem de uzay sanayinde kullanılan roket motorları son yıllarda büyük gelişim içerisine girdi. NASA'nın 2030 yılından itibaren kullanmaya başlayacağı yeni roketi de bunlardan birisi.



İcat edildiği günden bu yana milyonlarca üretilen ve hem havacılık hem de uzay sanayinde kullanılan roket motorları son yıllarda büyük gelişim içerisine girdi. NASA'nın 2030 yılından itibaren kullanmaya başlayacağı yeni roketi de bunlardan birisi.











NASA yeni roketinin ilk test videolarından birisini de özel bir teknik ile geliştirilen kamerasıyla çekerek yayınladı. Yeni kamera sayesinde roketin aslında nasıl çalıştığını ve roket yakıtının nasıl hareket ederek yandığını net bir şekilde görebiliyoruz.



NASA 2018 yılında ilk uçuşunu yapacak olan dünyanın en güçlü roket motoru SLS'yi geçtiğimiz günlerde test etmiş ve bununla ilgili bir test videosu yayınlamıştı. Ancak Amerikan Uzay Ajansı High Dynamic Range Stereo X (HiDyRS-X) adını verdiği yeni kamerasıyla çekilmiş bir video daha yayınladı.



High Dynamic Range Stereo X (HiDyRS-X)'in temel özelliği gece fotoğrafçılığı yapanların kullandığı bir tekniği kullanarak aynı anda birçok görüntü kaydetmesi ve bu görüntüleri birleştirerek görüntüdeki patlamaları yok etmesi.



Yeni kamera ile yayınlanan test görüntüleri sayesinde roket yakıtının yanarken çıkardığı alevin aslında nasıl göründüğünü görebiliyoruz. Ağır çekim olarak yayınlanan videoda roket yakıtının roketten çıkış anını ve yanarken nasıl hareket ettiğini çok net şekilde görebiliyoruz. Ek olarak aslında şeffaf olan roket yakıtını gerçek rengiyle de görebiliyoruz.



Tarihin en güçlü roket motoru olan SLS, iki tane dev roket motorunu bünyesinde taşıyor ve günümüzün en güçlü roketinden 4.5 kat daha güçlü. Özellikle uzun mesafe uzay yolculuklarında kullanılması beklenen roketin uzaya fırlatılarak yapılacak ilk testi 2018 yılında. Günümüzde yeniden kullanılabilir roketler sayesinde maliyetin büyük oranda düşürülmesi hedeflenirken SLS böyle bir amaç güdülerek geliştirilmemiş. SLS roketi abileri tek kullanımlık olarak ve uzay boşluğundaki yerini alarak karanlığa gömülecek.



Özellikle SpaceX tarafından öne sürülen ve başarılı denemelerle sonuçlanan yeniden kullanılabilir roketler sayesinde kısa mesafedeki uzay yolculuklarında çok daha düşük maliyetlerle yapılabilecek. Özellikle Uluslararası Uzay Merkezi ve Ay'a yapılacak olan seyahatlerde bu roketlerin büyük kolaylık sağlaması bekleniyor. Yeniden kullanılabilir roketler kısa ve orta mesafe yolculuklarda başarılı olsa da uzun yolculuklar için henüz yetersiz düzeydeler. Bu nedenle de 2030 yılında bile tek kullanımlık roketler kullanmaya devam edeceğiz.



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