Porsche Panamera'nın ikinci nesli yola çıkmaya hazırlanıyor. Motorları ve şanzımanı yeniden tasarlanan, şasisi geliştirilen aracın ekran ile kontrol konsepti geleceğe uygun olarak yeniden yorumlandı.



Porsche Panamera'nın ikinci nesli yola çıkmaya hazırlanıyor. Motorları ve şanzımanı yeniden tasarlanan, şasisi geliştirilen aracın ekran ile kontrol konsepti geleceğe uygun olarak yeniden yorumlandı.







Yeni Porsche Panamera ayrıca, arka aks yönlendirme, aktif dönüş dengeleme ve üç odalı hava süspansiyonu gibi yeni özelliklere kavuştu. Yeni modelde otomobili kontrol etmek için gereken pratik özellikleri akıllı telefon ve tabletlerine benzer kolay ve sezgisel kullanıcı ara yüzüyle birleştiriyor. Klasik sabit tuşlar ve konvansiyonel göstergeler ise önemli ölçüde azaltılıyor.











Gösterge panelinin ortasında yer alan takometre, 1995 Porsche 356 A'ya bir saygı duruşu niteliğinde. Porsche Panamera'nın motorlarının ikinci nesli baştan yaratılmış gibi gözüküyor. Motorların hepsi, öncülerine göre daha güçlü olarak tasarlanırken, yakıt ekonomisi de önemli ölçüde artırıldı ve karbondioksit salınımı azaltıldı (Volkswagen Grup'un bu konuda yaşadığı baş ağrısı düşünülürse yerinde bir hamle). Üç yeni çift turbo doğrudan enjeksiyonlu motor seçeneğiyle birlikte gelen araç, Porsche Panamera Turbo, Panamera 4S ve Panamera 4S Diesel versiyonlarıyla Ekim ayında satışa sunulacak.



Araçların fiyatları konusunda herhangi bir açıklama yapılmasa da, pek çok faninin erişebileceğinden uzakta olacağını hatırlamakta fayda görüyoruz. Gerçi, dört kapılı kara roketi ailesinin Avrupa'daki başlangıç fiyatının 110.000 euro'dan başlaması bekleniyor. Bu fiyat, modele göre 250.000 euro'ya kadar tırmanabilir. Vergiler de düşünülürse, Türk müşterilerin ciddi bir meblağı gözden çıkarması bekleniyor diyebiliriz.



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