YENİ PORSCHE 911 GT3 KENDİ REKORUNU KIRDI!
Porsche 911 Ailesi'nin en güçlü üyesi Yeni 911 GT3 ilk kez çıktığı Almanya'daki efsanevi Nurburing Nordschleife Pisti'nde, bir önceki nesle ait tur süresini 12,3 saniye geliştirerek, turu 7 dakika 12,7 saniyede tamamladı.
Porsche'nin Cenevre Fuarı'nda "Gündelik kullanım için yarış pistlerinde doğdu" sözleriyle tanıttığı Yeni 911 GT3, ilk kez çıktığı Nurburing Nordschleife Pisti'nde, bir önceki nesle ait zamanı 12.3 saniye geliştirdi. Seri üretimde sahip olduğu donanımla piste çıkan Yeni 911 GT3, efsanevi yarış pistinde 1 turu 7 dakika 12,7 saniyede tamamladı.
Porsche Motorsporları ve GT Bölümü Başkan Yardımcısı Frank-Steffen Walliser "Birkaç yıl öncesine kadar bugün elde ettiğimiz zamanı ancak gerekli yarış donanımına ve lastiklere sahip yarış otomobillerinin elde edeceği düşünülürdü. Yeni 911 GT3, bugün bu zamanı günlük kullanıma uygun donanım ile elde etti" diye konuştu.
Her zamanki gibi, sıra dışı bir otomobil olan 911 GT3 ile gündelik kullanım ile yarış pistlerindeki bağ her zamankinden daha da güçlendi. Porsche'nin yarış otomobillerini ürettiği bantta üretilen 500 HP gücündeki Yeni 911 GT3, 0'dan saatte 100 kilometre hıza sadece 3.9 saniyede ulaşıyor. Yeni 911 GT3'ün motoru, Porsche'nin GT3 Cup Yarışlarında kullandığı 911 GT3 Cup safkan yarış otomobilinde bulunan versiyonla hemen hemen aynı.
kaynak:ahaber
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