Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

yeni planları ortaya çıktı! böyle yakalandılar...

YENİ PLANLARI ORTAYA ÇIKTI! BÖYLE YAKALANDILAR...

İstanbul Organize Polisi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla toplantı yapan 7 örgüt üyesini suçüstü yakaladı.

Tarih : 29 Mart 2017, 09:07
Puan Ver : Yeni Planları Ortaya Çıktı! Böyle Yakalandılar...(7/10)8


İstanbul Organize Polisi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla toplantı yapan 7 örgüt üyesini suçüstü yakaladı. Daha önce FETÖ'nün şirketlerinde yöneticilik yapan şüphelilerin yeniden yapılanma için biraya geldiği ihtimali üzerinde duruluyor.



Hücre evinde, örgütün şifreli yazışmaları da bulundu. Ayrıca evden teröristbaşı Gülen'e ait olduğu iddia edilen özel paketlere sarılmış halde çiğnenmiş 3 sakız, yine özenle korumaya alınmış peçete ve 4 adet iç çamaşırı çıktı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Yeni  Planları  Ortaya  Çıktı  Böyle  Yakalandılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER