

Motorlu araçların vergilendirmesinde yeni dönem başlıyor. En az yüzde 20 zam!







Ortaya çıkan listeye göre 1600 cc motor hacmine ve 100 bin TL üzerindeki araçlara ciddi vergi artışları söz konusu!!!







Maliye bakanlığını üzerinde çalıştığı taslak araçların vergilendirme sistemini kökten değiştiriyor. Maliye bakanlığının yeni çalışmasıyla ÖTV belirlenirken araçların sınıfından, yolcu kapasitesine, kapı sayısından diğer özelliklerine kadar herşey dikkate alınıyor.







Egzozundan çıkan karbondioksit oranı da yani emisyon miktarı da vergiyi artıracak etkenler arasına giriyor. Bu emisyon oranının yüksekliği ile dikkat çeken Dizel araçlara ilave vergi gelmesi anlamı taşıyor.







Yeni ÖTV Vergi Oranları en az yüzde 20 zam demek!







Maliye Bakanlığında hazırlanan tasarının komisyona sunumda konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal ; Mevcut uygulamada motorlu taşıtlardan alınan Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) sadece motor silindir hacmine göre belirlendiğini yeni tasarıyla aracın fiyatının yeni bir vergileme unsuru olacağını söylemişti.







Ağbal, "Aracın cinsi, sınıfı, üst yapı ve gövde tanımı,yolcu ve yük taşıma kapasitesi vergilemede sisteme dahil ediliyor. Bir kısmı yük, bir kısmı insan, bir kısmı hem yük hem insan taşıyıp taşımaması, spor olup olmaması gibi unsurlar da dikkate alınacak. Vergilemede adaleti sağlamak, özellikle teknolojide meydana gelen değişiklikleri dikkate alacak şekilde bir sistem değişikliğine gidiyoruz" demişti







kaynak:haberler.com