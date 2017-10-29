YENİ OSB'LERLE 12 BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK
Sanayi Bakanı Faruk Özlü, son dönemde Yalova ve Ankara'da kurulan ihtisas organize sanayi bölgelerinin, yaklaşık 12 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını belirtti.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, son dönemde Yalova ve Ankara'da kurulan ihtisas organize sanayi bölgelerinin (OSB), yaklaşık 12 bin 500 kişiye istihdam olanağı sağlayacağını bildirdi. OSB'lerle az gelişmiş bölgelerde sanayiyi yaygınlaştırarak istihdam yaratmayı amaçladıklarını belirten Özlü, sanayileşmenin dengeli dağılımıyla düzenli kentleşmenin de sağlanacağını söyledi.
"HER BÖLGEDE OSB KURULABİLMESİ İÇİN BÜYÜK GAYRET GÖSTERİYORUZ"
Takvim'in haberine göre Özlü, her bölgenin ve şehrin ihtiyacına uygun OSB'ler kurabilmesi için büyük gayret gösterdiklerini, detaylı ve titiz bir çalışma sonucu buna karar verdiklerini ve harekete geçtiklerini bildirdi.
Kaynak: haberinburada
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