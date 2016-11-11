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yeni nokia telefonun görselleri internet ortamına düştü

YENİ NOKİA TELEFONUN GÖRSELLERİ İNTERNET ORTAMINA DÜŞTÜ

Gelecek sene piyasada olması beklenen yeni Nokia ürünlerinin kasa görselleri internet ortamına düşmeye başladı.

Tarih : 11 Kasım 2016, 10:35
Puan Ver : Yeni Nokia Telefonun Görselleri İnternet Ortamına Düştü(5/10)7


Gelecek sene piyasada olması beklenen yeni Nokia ürünlerinin kasa görselleri internet ortamına düşmeye başladı.



Microsoft ile anlaşma yapılmış olması yeni üretilecek ürünlerde Nokia isminin kullanılmasını engelliyordu. Ama Nokia isim haklarının HMD Global ortaklığına satılması sonucu yeniden harekete geçmek için uygun zemin hazırlanılmış oldu. Sızdırılan bilgilere göre ürün daha çok fiyat performans arenasına yönelik olacak benziyor.



Gelen birtakım bilgilere göre ürün 5.5 inçlik Full HD ekran,  adet Cortex A-53 çekirdeği ve Adreno 505 grafik birimi, Snapdragon 430 yonga seti gibi özellikleri ile ön plana çıkıyor. Ayrıca 3GB LPDDR3 RAM ve 32GB depolama kapasitesi göze batan diğer özellikler arasında. Ürün Android 7.0 ile hazır halde gelecek. Kamera olarak arka kısımda LED flaşlı 13MP, ön kısımda ise 8MP özçekim kamerası bulunuyor.



Ne zaman ve hangi fiyat ile piyasada olacağı bilinmeyen ürünün CES 2017 fuarında tanıtılması bekleniyor.



Microsoft Windows elçisi arıyor!








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