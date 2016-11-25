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yeni nokia ne zaman gelecek?

YENİ NOKİA NE ZAMAN GELECEK?

Yeni Nokia ne zaman gelecek diye bekleyenlere güzel haber geldi. Nokia'nın yeni modelinin ne zaman tanıtılacağı konusunda net bir bilgi şimdiye kadar yoktu. Ancak yeni sızdırılan bir bilgi yeni Nokia'ları çok yakında göreceğimizin müjdesini veriyor.

Tarih : 25 Kasım 2016, 10:12
Puan Ver : Yeni Nokia Ne Zaman Gelecek?(10/10)9


Yeni Nokia ne zaman gelecek diye bekleyenlere güzel haber geldi. Nokia'nın yeni modelinin ne zaman tanıtılacağı konusunda net bir bilgi şimdiye kadar yoktu. Ancak yeni sızdırılan bir bilgi yeni Nokia'ları çok yakında göreceğimizin müjdesini veriyor.



 



Telefon piyasasının eski devi Nokia geri dönüşe hazırlanıyor. Nokia markasıyla akıllı telefon üretme lisansı alan HMD Global, yeni modelleri bir an önce tanıtmak için çalışmalarını sürdürüyor. Peki yeni Nokia ne zaman gelecek? Bu sorunun cevabı Nokia'nın Capital Markets Day 2016 için hazırladığı bir sunumda ortaya çıktı.



Sunumda yer alan bir slaytta Nokia'nın yeni akıllı telefon modellerini 2017'nin Şubat ayında düzenlenecek Mobile World Congress'te tanıtmayı planladığı yer alıyor. Şirketin resmi olarak MWC 2017'de yer alacağını açıklaması artık ortada bu konu da şüphe kalmadığı anlamına geliyor.



 



MWC 2017 takvimine bakıldığında, üretim haklarını elinde tutan HMD Global'in 27 Şubat tarihinde bir etkinlik düzenleyeceği görülüyor. Bu etkinlik son anda büyük bir değişiklik olmazsa yeni Nokia akıllı telefonları ilk kez görebileceğimiz etkinlik olacak.



Nokia'nın tanıtacağı iddia edilen bazı modellerin özellikleri de şimdiye kadar farklı kaynaklar tarafından sızdırılmıştı. Nokia'nın ilk tanıtacağı cihazın adının D1C olacağı iddia ediliyor. 64-bit Qualcomm Snapdragon 430 işlemcisine, 3 GB RAM'e ve 32 GB dahili hafızaya sahip olacağı sızdırılan cihazın bir akıllı telefon mu yoksa bir tablet mi olacağı ise henüz kesin olarak belli değil. Zira GFXBench'in listesinde D1C'nin ekran boyutunun 13,8 inç olduğu gözüküyor.



D1C'nin yanı sıra Nokia'nın iki adet daha Android tabanlı akıllı telefon çıkaracağı ortaya atılan iddialar arasında. Bu modellerin 5,5 inç ekranlı ve Snapdragon 820 işlemcili olacağı söyleniyor.



 



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