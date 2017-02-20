YENİ NOKİA 3310'DAN İLK SIZINTI!
2000'li yıllarda büyük ilgi gören ve milyonlarca kişi tarafından kullanılan efsane telefon Nokia 3310 modeli geri dönüyor. Nokia 3310'dan ilk sızıntı geldi, henüz resmi kabul edilmese de gelen bilgiler Nokia 3310'nun yeni modeli olacağı yönünde...
Cep telefonları çıktığından bu yana çoğu kişinin kullandığı telefon modeli Nokia 3310 tartışmasız bir döneme damgasını vurdu ve efsane haline geldi.
kaynak:habertürk
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