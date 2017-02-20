2000'li yıllarda büyük ilgi gören ve milyonlarca kişi tarafından kullanılan efsane telefon Nokia 3310 modeli geri dönüyor. Nokia 3310'dan ilk sızıntı geldi, henüz resmi kabul edilmese de gelen bilgiler Nokia 3310'nun yeni modeli olacağı yönünde...