

Mobile World Congress 2017'de tanıtılan yeni Nokia 3310 sonunda kullanıcılara ulaşmaya başladı. İlk telefonlar önsipariş verenlere ulaştı.



Bildiğiniz gibi Nokia uzun bir aranın ardından geri döndü. Nokia markalı telefonları çıkaran HMD Global, yepyeni Nokia modellerini Mobile World Congress 2017'de tanıttı. Fuarda tanıtılan bu yeni telefonlardan biri de klasik Nokia 3310'un yeni versiyonuydu. Bir dönemin en popüler telefonu olan 3310'un bu yeni hali büyük ilgi gördü.



HMD Global telefonu birçok ülkede önsiparişe sundu. Yeni 3310'un tam olarak ne zaman kullanıcılara ulaşacağı açıklanmadı. Ancak şirket bu yılın ikinci çeyreğinde sevkiyatların başlayacağını duyurdu. Görünen o ki 3310 için beklenen geldi. Yeni Nokia 3310 için önsipariş veren kullanıcılar, telefonlarına kavuşmaya başladı. HMD Global telefonu kullanıcılara göndermeye bugün itibariyle başlamış durumda.



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