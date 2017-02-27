

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni Nokia 3310 hakkında artık daha fazla bilgiye sahibiz. İşte yeni Nokia 3310'un renk seçenekleri ve fazlası.



HMD Globalbünyesinde küllerinden doğmaya hazırlanan Nokia'nın, Pazartesi başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde yeni Nokia 3310modelini tanıtacağının ortaya çıkması, teknoloji dünyasında büyük merak uyandırmıştı.



Yeni Nokia 3310ile ilgili olarak son ortaya çıkan bilgilere göre, telefon orjinaline sadık kalınarak yeniden tasarlanacak. Tabi bu aşamada yeni Nokia 3310'un daha ince ve daha hafif bir yapıya sahip olacağını da belirtelim.



Ayrıca yeni Nokia 3310, selefine oranla daha büyük bir ekrana ve daha küçük bir tuş takımına sahip olacak. Yani son günlerde ortalarda dolaşan, ön tarafın tamamen ekranla kaplı olduğu ve tuş takımının olmadığı görsellere aldanmayın. Zira yeni Nokia 3310'un ekranı selefine oranla biraz daha büyük olacak.



Telefonla ilgili son zamanlarda ortaya atılan bir diğer iddia ise, yeni Nokia 3310'un Android işletim sistemine sahip olacağıydı. Fakat bu iddiada, bir söylentiden öteye geçemeyecek gibi görünüyor. Çünkü Nokia'a yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni Nokia 3310basit bir işletim sistemiyle gelecek ve telefon için herhangi bir uygulama marketi de bulunmayacak.



Nokia 3310'un yenilenmiş versiyonu için, Finli üreticinin satışa sunduğu ilk renkli ekranların baz alınarak tasarlandığı, temel amacın herkesin alabileceği bir telefon ortaya çıkarmak olduğu da söylentiler arasında.



Mobil Dünya Kongresi sonrası satışa sunulması beklenenyeni Nokia 3310için şuan 3 renk üzerinde karar kılınmış. Bu renkler, kırmızı, yeşil ve sarı. Açıkçası Nokia 3310ile özdeşleşen lacivertin göz ardı edilmesi pek de iyi olmamış.



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