2017 model Nokia 3310, dayanıklılık ve tamir testlerinden geçti. Ürün sağlamlık konusunda sınıfta kaldı ancak tamir edilme kolaylığı beğeni topladı.



2017 model Nokia 3310, dayanıklılık ve tamir testlerinden geçti. Ürün sağlamlık konusunda sınıfta kaldı ancak tamir edilme kolaylığı beğeni topladı.



Çeşitli eziyetlere maruz bırakılan telefonlar kervanına 2017 model 3310 da katıldı. Yeni telefonun bu konuda ciddi sorumluluk aldığını söylemek yanlış olmaz zira selef 3310, sağlamlığı ve dayanıklılığıyla çok uzun yıllardır sosyal medyada gündem halinde. “Baba 3310″un ardından gelen halef 3310'un sınıfta kaldığını söylemek yanlış olmaz.



Yapılan testlerde bıçakla yapılan ufak denemelerde bile ekranın kolayca çizildiği gözlemlendi. Ekran dışında kameranın koruyucu camı da birkaç hamlenin ardından yerinden çıktı. Arka kapağın durumu da geri kalan kısımdan pek farklı değil. Testin sonunda ise telefona ateş verildi.



Tamir kolaylığı testinden gelen sonuç ise iyi. Arka kapağın sökülmesinin ardından 6 vidayı sökmek telefonun ana kasasına tamamen ulaşmanızı sağlıyor. Plastik kasaya sahip cihaz metal klipslerle tutulmuş durumda. Telefonun, teknoloji meraklıları için “lego” gibi olduğu yorumu yapıldı. Ayrıca anakarta diğer ögelerin lehimle bağlandığı, kolayca zarar verilebileceği ve dikkatli olunması gerektiği yorumu yapıldı.



Telefonun özellikleri arasında 2.4 inçlik 240×320 piksellik bir ekran, 32 GB'a kadar microSD desteği, 1200 mAh pil ve 2 MP'lik ana kamera (ön kamera bulunmuyor) telefonun özellikleri arasında yer alıyor. Geçen şubat ayında lanse edilen ürünün teknoloji severlere hayal kırıklığı yarattığını hatırlatalım.



Son olarak telefonun 59 € fiyat etiketine sahip olduğunu (ülkemizde 250 lira civarı bir fiyatla satılıyor) söyleyerek bu konuda yorumu size bırakalım.



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