

Uzun süredir merakla beklenen yeni nesil Nokia 3310, geçtiğimiz gün tanıtıldı. Peki gerçekten yeni 3310, beklentileri karşılayabildi mi?



Geçtiğimiz gün düzenlenen Nokiakonferansının en dikkat çekici bölümlerinden birisi deNokia 3310'un tanıtıldığı kısımdı. Yaklaşık olarak 1.5 saat süren konferansta Nokia 3310için ayrılan bölüm ise 1.5 – 2 dakika civarındaydı.



HMD Globalbünyesinde küllerinden doğmaya çalışan Nokia, ilk olarak Çin'de satışa sunduğu Nokia 6'nın başarısından bahsetti. Sonrasında sırasıyla yeni akıllı telefonlarını tanıttı. Sahnedeki isim tam konferansa katılanlara teşekkür edip sahneyi terk etmek üzereyken “bir dakika son birşey daha var” dedi ve o anda Nokia 3310için hazırlanan tanıtım videosu ekranda dönmeye başladı.



Açıkçası o an salonda bulunanlar da dahil dünya çapında geniş bir kitle büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Çünkü ekranda tanıtımı dönen telefon yeni 3310'dan ziyade farklı bir cihazı andırıyordu.



Nokia'nın tanıttığı yeni telefon, fiziksel tuş takımına sahip, eski Symbianişletim sistemiyle çalışan, pili uzun süre giden, ucuz yollu bir modeldi. Zira bu telefonun her halinden belliydi. Görünüşte belli olmayan tek şeyse bu modelin yeni Nokia 3310olup olmadığıydı. Çünkü bugüne kadar sızdırılan bilgilerde hep, Nokia'nın orijinal 3310 tasarımına sadık kalacağından bahsediliyordu. Fakat Nokialansmanında karşımıza çıkanyeni 3310kendine has bir tasarım çizgisine sahipti.



O yüzden Nokia'nın bu konuda tek yaptığı, geliştirdiği bir telefonu sırf satsın diye 3310 ismiyle tanıtmak oldu. Zira bu telefon 3310değil de 3311ismiyle bile duyurulmuş olsa, belki de şu an tahmin edilen satış rakamlarının yarısına bile ulaşamayacaktı.



Sonuç olarak yeni Nokia 3310'a tepkiler de gecikmedi. Dünyanın 4 bir tarafından yeni Nokia 3310'u merakla bekleyen insanlar adeta Finli üreticiye karşı isyan bayrağı çekti.



Gereksiz Özellikler, Gereksiz Tasarım Çizgisi



İnsanların tek istediği renkli ekrana sahip hafif modernize edilmiş bir Nokia 3310modeliydi. Fakat Nokia böyle basit bir tasarımla insanları mutlu etmek yerine, telefona gereksiz özellikler ekleyerek karşımıza bambaşka bir çizgide çıktı.



Örneğin yeni Nokia 3310'da yer alan 2 Megapiksellik kamera. Günümüzdeki telefonlardaki kameralar ile kıyaslayınca, bu kameranın fazlasıyla gereksiz olduğunu söylemek mümkün. 3310'u alan, alacak olan insanlar sanki kamerası için mi alacaktı? Eğri oturup, doğru konuşalım, bir telefonda 2 MP'lik kamera olsa ne olur, olmasa ne olur? Tost makinesi kalitesinde fotoğraf çekecek bir kameranın yokluğu sanırım kimseleri rahatsız etmezdi.



Toparlamak gerekirse, yeni Nokia 3310hiç mi hiç olmamış. Orjinal Nokia 3310ruhuna aykırı bir tasarım, gereksiz özellikler, yüksek fiyat. Açıkçası Nokia 3310türevindeki telefonlar ülkemizde 200 TL civarında fiyatlara satılmakta. Telefonun lansmanda duyurulan fiyatının 60 euro civarında olduğunu düşünürsek, ülkemizdeki fiyatının da 300 TL dolaylarında olacağını tahmin etmek pek de güç değil.



Açıkçası bu isim, bu telefona yakışmadı. Olmadı. Olamazda…



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