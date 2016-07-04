O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yeni nexus'un özellikleri sızdı

YENİ NEXUS'UN ÖZELLİKLERİ SIZDI

Google'ın yıllardır geliştiriciler için ürettirdiği ancak sunduğu özellikler ve saf Android deneyimi sayesinde pek çok kişinin gözdesi olan Nexus cihazlardan birisi bu yıl HTC'den gelecek.

Tarih : 04 Temmuz 2016, 11:46
Puan Ver : Yeni Nexus'un Özellikleri Sızdı(6/10)5


 Bir süredir Google ile Nexus telefon üretimine ara veren HTC görünüşe göre 2016 yılında tekrar Nexus telefon üretmeye başlayacak. HTC Nexus Marlin adını taşıması beklenen M1 kod adlı telefon Google'un Huawei ile olan işbirliğine ek olarak piyasaya sürülecek. Zira Google Huawei ile Nexus konusunda çalışmaya devam edeceğini daha öncesinde açıklamıştı.



HTC Nexus Marlin'in sızdırılan teknik özelliklerine bakacak olursak bizi ilk olarak 5.5” büyüklüğünde  2560×1440 çözünürlüğündeki AMOLED ekran karşılıyor. Kendi cihazlarının neredeyse hepsinde IPS panel kullanılırken HTC'nin bu cihazda AMOLED kullanmasında Google'ın etkisinin olduğu aşikar. Cihaza gücünü Amerikan Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 821 işlemcisi veriyor. 4 çekirdekli olan bu işlemci geçici verilerini 4 GB boyutundaki RAM'de tutacak. Cihazın depolama konusunda ise 32 ve 128 GB'lık modellerinin olması bekleniyor. 64 GB'ın atlanıp doğrudan 128'e geçilmesi ilk kez gördüğümüz bir durum.



12 MP arka ve 8 MP ön kameranın yanında parmak izi okuyucu da cihazda bulunacak. HTC cihazında güncel USB standardı olan USB Type-C'yi de kullanacak.








Etiketler: Yeni  Nexus  Un  Özellikleri  Sızdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER