Google'ın yıllardır geliştiriciler için ürettirdiği ancak sunduğu özellikler ve saf Android deneyimi sayesinde pek çok kişinin gözdesi olan Nexus cihazlardan birisi bu yıl HTC'den gelecek.



Bir süredir Google ile Nexus telefon üretimine ara veren HTC görünüşe göre 2016 yılında tekrar Nexus telefon üretmeye başlayacak. HTC Nexus Marlin adını taşıması beklenen M1 kod adlı telefon Google'un Huawei ile olan işbirliğine ek olarak piyasaya sürülecek. Zira Google Huawei ile Nexus konusunda çalışmaya devam edeceğini daha öncesinde açıklamıştı.



HTC Nexus Marlin'in sızdırılan teknik özelliklerine bakacak olursak bizi ilk olarak 5.5” büyüklüğünde 2560×1440 çözünürlüğündeki AMOLED ekran karşılıyor. Kendi cihazlarının neredeyse hepsinde IPS panel kullanılırken HTC'nin bu cihazda AMOLED kullanmasında Google'ın etkisinin olduğu aşikar. Cihaza gücünü Amerikan Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 821 işlemcisi veriyor. 4 çekirdekli olan bu işlemci geçici verilerini 4 GB boyutundaki RAM'de tutacak. Cihazın depolama konusunda ise 32 ve 128 GB'lık modellerinin olması bekleniyor. 64 GB'ın atlanıp doğrudan 128'e geçilmesi ilk kez gördüğümüz bir durum.



12 MP arka ve 8 MP ön kameranın yanında parmak izi okuyucu da cihazda bulunacak. HTC cihazında güncel USB standardı olan USB Type-C'yi de kullanacak.