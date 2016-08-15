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yeni nexus modeli, nexus sailfish htc tarafından üretilecek

YENİ NEXUS MODELİ, NEXUS SAİLFİSH HTC TARAFINDAN ÜRETİLECEK

Belirli süre piyasada gözükmeyen Google Nexus telefon serisinin yeni üyesi Nexus Sailfish, Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC tarafından hayat bulacak.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 10:00
Puan Ver : Yeni Nexus Modeli, Nexus Sailfish Htc Tarafından Üretilecek(0/10)


Belirli süre piyasada gözükmeyen Google Nexus telefon serisinin yeni üyesi Nexus Sailfish, Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC tarafından hayat bulacak.



Google uzun zamandır Nexus telefonlar konusunda sessizliğe bürünürken artık bu duruşundan vazgeçme kararı aldı. Tayvanlı teknoloji devi HTC tarafından yapılacak olan yeni model Nexus Sailfish adını alacak.



HTC Nexus Sailfish adındaki yeni akıllı telefon, Nexus 5X modelinin yerine geçecek. 5 inçlik Full HD ekrana sahip  cihaz, Snapdragon 820 yonga seti ile iyi bir performans vaat ediyor. 4GB LPDDR4 RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile güçlenen modelde, 13MP çözünürlüğünde arka, 8MP çözünürlüğünde de ön kamera ile kullanıcılara iyi bir fotoğraf ve video deneyimi vaat ediyor.



Diğer model olan  HTC Marlin isimli ve Nexus 6P modelinin tahtını sallayacak olan cihaz daha çok üst seviye ürün isteyenlere hitap ediyor.  5.5 inç 2K AMOLED ekran ile gelen cihaz , yüzde 10 daha performanslı Snapdragon 821 yonga seti ile kullanıcıları karşılayacak. 4GB RAM ve 32GB kapasite tercih edilirken, 3000mAh kapasiteli bir batarya ile iyi bir pil ömrü yakalanmak isteniyor.



Sonuç olarak her iki cihazlarda HTC tarafından üretileceği için kaliteden ödün verilmeyecek gibi duruyor. Bu iki ürününde ne zaman ve hangi fiyatla piyasada olacağı hakkında ise henüz net bir bilgi mevcut değil.



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