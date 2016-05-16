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yeni nesil projeler ‘istihdam merkezi' oldu

YENİ NESİL PROJELER ‘İSTİHDAM MERKEZİ' OLDU

İnşaat sektörünün önemli aktörleri, yeni nesil konut projelerindeki ‘yaşam merkezi' kurgusu sayesinde oluşan istihdam potansiyelinin, işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlayacağını ifade ediyor.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 16:55
Puan Ver : Yeni Nesil Projeler ‘İstihdam Merkezi' Oldu(10/10)9


İnşaat sektörünün önemli aktörleri, yeni nesil konut projelerindeki ‘yaşam merkezi' kurgusu sayesinde oluşan istihdam potansiyelinin, işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlayacağını ifade ediyor.



Türk ekonomisinin omurgası inşaat sektörü, son yıllarda adeta altın çağını yaşıyor. Modern kentleşme kurgusunda, büyük adımlar atan inşaat sektörü temsilcileri, sektörü olduğu kadar ekonomiyi de önemli ölçüde hareketlendiriyor.



Büyükşehirlerde başlayan ve Anadolu'yu da etkisi altına alan markalı konut projeleri ile sektörün seviyesini yükselttiğini vurgulayan Şahika Grup Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İç Mimar Murat Altuntaş, projelerin otel standartlarında hizmetlerle kurgulandığını anımsattı.



Konut sahiplerinin yaşam standartlarını yükselten bu hizmetlerin ciddi bir istihdam da oluşturduğunu ifade eden Altuntaş, şunları söyledi:



“Artık neredeyse her konut projesi, çok sayıda sosyal donatı alanlarını bünyesinde barındırıyor. Yüzme havuzundan, peyzaj alanlarına; spor merkezinden, güvenliğe; resepsiyondan, temizlik hizmetlerine farklı kurgular yeni nesil konut projelerinde var. Tüm bu donatı alanlarının işletilmesi için ise ciddi personel desteğine ihtiyaç duyuluyor. Havuz bakım sorumlusu, resepsiyon ve temizlik görevlisi, bahçıvan, güvenlik ekibi, spor hocası gibi çok sayıda meslek grubunun iş kapısı yeni nesil konut projeleri olacak. Her bir donatı alanında istihdam edilecek personelin işsizlik rakamlarının düşmesine de büyük katkısı olacak.”








Etiketler: Yeni  Nesil  Projeler  ‘İstihdam  Merkezi    Oldu    haber

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