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yeni nesil ofislere ödüllü tarayıcı

YENİ NESİL OFİSLERE ÖDÜLLÜ TARAYICI

Avrupa'nın görüntüleme teknolojileri alanında yayın yapan lider sektörel dergisi Doküman Yöneticisi'nin Yılın Ürünü seçtiği Xerox DocuMate 4799, buluta doküman tarama gibi mobil çalışma özellikleri, yüksek tarama hızı ve optik tarama çözünürlüğü...

Tarih : 07 Ağustos 2016, 09:47
Puan Ver : Yeni Nesil Ofislere Ödüllü Tarayıcı(0/10)


Ofislerin dijitalleşme süreçlerini destekleyen Xerox DocuMate 4799, çalışanların tarama ihtiyaçlarını hızlı ve kolayca yapmasını sağlıyor. Xerox DocuMate 4799, çalışanların dokümanlarını buluta taramasına ve tüm belgelerine uzaktan erişmesine imkan veriyor. Taranan belgelerin kolayca PDF ve Microsoft Office gibi farklı dijital formatlara dönüştürülmesini sağlayan Xerox DocuMate 4799, belgeler üzerinde bilgi araması da yapılabilecek format oluşturabiliyor.



Dakikada 112 sayfaya kadar tarama yapabilen Xerox DocuMate 4799, besleme ünitesinde bulunan 3 ayrı sensör ile farklı boyutlardaki dokümanları anında tespit edebiliyor ve ek bir işleme gerek kalmadan kağıt boyutuna uygun şekilde tarama yapıyor. Xerox DocuMate 4799'un bu özelliği dokümanları bir boyut sırasına göre dizerek her biri için ayrı ayrı işlem yapılması ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Böylece çalışanların zaman ve iş verimliliği kaybının önüne geçiliyor.



Günlük 40.000 sayfa tarama hacmi, 600 dpi  optik çözünürlük, A3/A4 genişliğinde ve aynı zamanda 2540 mm.'ye varan uzunlukdaki belgeleri tarayabilen Xerox DocuMate 4799, “Visioneer Acuity with DriverPlus ve Kofax VRS” gibi yazılımlar ile taranılan belgenin düşük çözünürlükte olması durumunda bile tarama esnasında belgenin görüntü kalitesini yükseltiyor ve OCR (Optik Karakter Tanıma) doğruluğunun artırılmasına imkan veriyor.



Sektörün en hızlı ve kaliteli tarayıcı sistemlerinden biri olan Xerox DocuMate 4799, Avrupa'nın görüntüleme teknolojileri alanında yayın yapan lider sektörel dergisi Doküman Yöneticisi tarafından Londra'da düzenlenen etkinlikte “Yılın En İyi Ürünü” ödülünü alarak tescillemiş oldu.



Xerox DocuMate 4799'un yılın ödülünün yanı sıra, cihazla birlikte sunulan ve Office Gemini tarafından üretilen veri toplama yazılımı “Dokmee de “Yılın Çalışma Grubu Görüntüleme Yazılımı” ödülünün sahibi oldu.








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