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yeni nesil moto g'nin özellikleri sızdırıldı

YENİ NESİL MOTO G'NİN ÖZELLİKLERİ SIZDIRILDI

Motorola, yeni telefonları Moto G4 Plus ve yeni nesil Moto G'yi önümüzdeki ay tanıtacak. Telefonların özellikleri hakkında ilk detaylar sızdırıldı.

Tarih : 19 Nisan 2016, 09:44
Puan Ver : Yeni Nesil Moto G'nin Özellikleri Sızdırıldı(7/10)9


Motorola, yeni telefonları Moto G4 Plus ve yeni nesil Moto G'yi önümüzdeki ay tanıtacak. Telefonların özellikleri hakkında ilk detaylar sızdırıldı.



Motorola, 2016'da henüz yeni telefon tanıtmamış ender şirketlerden biri. Ancak bu durum çok yakında değişecek. Şirket önümüzdeki ay iki yeni akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yeni telefonlar, 4.nesil Moto G ve Moto G4 Plus olacak. Şirketin yeni orta segment Android telefonu Moto G4 Plus'ı Mayıs ayında tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeni nesil Moto G'nin de Moto G4 Plus'la aynı dönemde tanıtılacağı söyleniyor. Birkaç gün öncesine kadar Motorola'nın yeni telefonları hakkında bilinen tek şey isimleriydi. Bugün ise telefonlar hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.



İlk olarak önümüzdeki ay satışa çıkacak olan Moto G4 Plus ile başlayalım. Android 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle telefonun ekran boyutu 5.5 inç olacak. Telefonun teknik özellikleri bilinen diğer detaylar; 16MP'lik arka kamerası ve 16GB depolama alanı.



Gelelim yeni nesil Moto G'ye. 4.nesil Moto G'de Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ve 5.5 inç ekranla geliyor. Bu telefonunda depolama alanı 16GB. Ancak iki telefon kamera konusunda birbirlerinden ayrılıyor. Moto G4 Plus 16MP arka kameraya sahipken yeni Moto G'nin arka kamerası 13MP.



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