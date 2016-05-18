Taşınabilir güç kaynaklarının neredeyse tamamı benzer şekilde bir çözüm sunuyor. Ancak “POP” bunu değiştirmeye kararlı. Yeni nesil güç kaynağı karşınızda.



Taşınabilir güç kaynaklarının neredeyse tamamı benzer şekilde bir çözüm sunuyor. Ancak “POP” bunu değiştirmeye kararlı. Yeni nesil güç kaynağı karşınızda.



Kickstarter ve Indiegogo gibi fonlama, bağış siteleri zaman zaman ilginç ürünlere sahne oluyor. Bu sefer POP isimli yeni bir güç kaynağı karşımızda. Günümüz mobil teknolojisinin en önemli sorunu olan pil ömrüne nispeten farklı bir çözüm sunuluyor.



POP telefona yapıştırılıyor!



Evet yanlış okumadınız. POP isimli taşınabilir güç kaynağı telefonun arka yüzeyine yapıştırılıyor. Cihazda esnek bir Lightning veya micro USB ucu bulunuyor. Telefona bu şekilde bağlanabiliyor. Dolayısıyla uzun bir ara kablo yerine, tüm çözüm direkt olarak telefonun üzerinde sunuluyor. Taşınabilirlik açısından bu önemli bir avantaj.



iPhone 5 ve sonrasındaki tüm cihazlarla uyumlu olan POP, Android telefonlarla da uyumlu. Cihazda 1800 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Samsung Galaxy S II modelinin bataryası olduğu vurgulanmış. Bu, gerektiği durumlarda bataryayı değiştirebileceğimiz anlamına geliyor.



POP'u bir kere yapıştırdıktan sonra, her kullanımda çıkarmak gerekmiyor. Cihazın kendi üzerinde bir şarj portu bulunuyor. Buradan hem telefonu hem de güç kaynağını şarj etmek mümkün oluyor. Tam olarak nasıl çalıştığını aşağıdaki videodan görebilirsiniz.



22 dolar karşılığında bu projeye destek olabilir, ayrıca ilk sahiplerinden biri olabilirsiniz. Ürün Eylül 2016 itibariyle (yeterli bağışı toplayabilirse) tüketicilerle buluşacak. Hedef 20.000 dolar ve şimdilik yaklaşık 2500 dolar toplanmış durumda.



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