O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yeni nesil güç kaynağı “pop” bağışçılarını bekliyor!

YENİ NESİL GÜÇ KAYNAĞI “POP” BAĞIŞÇILARINI BEKLİYOR!

Taşınabilir güç kaynaklarının neredeyse tamamı benzer şekilde bir çözüm sunuyor. Ancak “POP” bunu değiştirmeye kararlı. Yeni nesil güç kaynağı karşınızda.

Tarih : 18 Mayıs 2016, 10:20
Puan Ver : Yeni Nesil Güç Kaynağı “Pop” Bağışçılarını Bekliyor!(10/10)8


Taşınabilir güç kaynaklarının neredeyse tamamı benzer şekilde bir çözüm sunuyor. Ancak “POP” bunu değiştirmeye kararlı. Yeni nesil güç kaynağı karşınızda.



Kickstarter ve Indiegogo gibi fonlama, bağış siteleri zaman zaman ilginç ürünlere sahne oluyor. Bu sefer POP isimli yeni bir güç kaynağı karşımızda. Günümüz mobil teknolojisinin en önemli sorunu olan pil ömrüne nispeten farklı bir çözüm sunuluyor.



POP telefona yapıştırılıyor!



Evet yanlış okumadınız. POP isimli taşınabilir güç kaynağı telefonun arka yüzeyine yapıştırılıyor. Cihazda esnek bir Lightning veya micro USB ucu bulunuyor. Telefona bu şekilde bağlanabiliyor. Dolayısıyla uzun bir ara kablo yerine, tüm çözüm direkt olarak telefonun üzerinde sunuluyor. Taşınabilirlik açısından bu önemli bir avantaj.



iPhone 5 ve sonrasındaki tüm cihazlarla uyumlu olan POP, Android telefonlarla da uyumlu. Cihazda 1800 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Samsung Galaxy S II modelinin bataryası olduğu vurgulanmış. Bu, gerektiği durumlarda bataryayı değiştirebileceğimiz anlamına geliyor.



POP'u bir kere yapıştırdıktan sonra, her kullanımda çıkarmak gerekmiyor. Cihazın kendi üzerinde bir şarj portu bulunuyor. Buradan hem telefonu hem de güç kaynağını şarj etmek mümkün oluyor. Tam olarak nasıl çalıştığını aşağıdaki videodan görebilirsiniz.



22 dolar karşılığında bu projeye destek olabilir, ayrıca ilk sahiplerinden biri olabilirsiniz. Ürün Eylül 2016 itibariyle (yeterli bağışı toplayabilirse) tüketicilerle buluşacak. Hedef 20.000 dolar ve şimdilik yaklaşık 2500 dolar toplanmış durumda.



En güçlü LED ışık hangi telefonda?








Etiketler: Yeni  Nesil  Güç  Kaynağı  “Pop”  Bağışçılarını  Bekliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER