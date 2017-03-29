Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

yeni nesil citroen c-elysee türkiye'de

YENİ NESİL CİTROEN C-ELYSEE TÜRKİYE'DE

Bir benzinli bir de dizel motor seçeneği bulunan yeni Citroen C-Elysee'nin fiyatı 59 bin 500 TL'den başlıyor

Tarih : 29 Mart 2017, 15:24
Puan Ver : Yeni Nesil Citroen C-Elysee Türkiye'de(6/10)4


Citroen'in Türkiye'de en fazla satış gerçekleştirdiği modeli olan B sınıfı sedan C-Elysee, yenilenerek shoowroomlardaki yerini aldı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın 2012 yılından bu yana 400 bin adet sattığı ve 3 kez Dünya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (FIA WTCC) lider olan C-Elysee, oldukça kapsamlı bir yenilenme geçirdi.



Yeni ön tampon ve ızgara, üç boyutlu arka LED far grubu, üç boyutlu 16 inch jantlar ve yeni gövde renkleriyle daha dikkat çekici bir dış görünüme kavuşan, kabin içinde ise Car Play özellikli mirror screen 7 inch dokunmatik ekran gibi üst donanım özellikleriyle daha konforlu hale gelen C-Elysee, B segmenti sedan pazarının en popüler 3 modelinden biri olarak iddialı konumunu sürdürmeyi planlıyor.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Yeni  Nesil  Citroen  C-Elysee  Türkiye  De    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER