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yeni nesil apple watch saatleri ne zaman çıkacak?

YENİ NESİL APPLE WATCH SAATLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Teknoloji üreticileri dev firmalar yeni model akıllı saatler arasında önemli özelliklerle müşterilerini tavlamaya devam ederken, şu anda en başarılı satış rakamlarına sahip Apple Watch, çok yakında yeni bir saati görücüye çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Tarih : 10 Nisan 2016, 11:06
Puan Ver : Yeni Nesil Apple Watch Saatleri Ne Zaman Çıkacak?(7/10)7



Teknolojide yeni nesil saatler  kollarda rengarenk takılmaya başlarken, rekabette sektörde büyüyerek artmaya devam ediyor. Teknoloji üreticileri dev firmalar yeni model akıllı saatler arasında önemli özelliklerle müşterilerini tavlamaya devam ederken, şu anda en başarılı satış rakamlarına sahip Apple Watch, çok yakında yeni bir saati görücüye çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.  Yeni modelin çıkış tarihi konusu hakkında ise yeni bilgiler ortaya çıktı.



Giyilebilir teknoloji olarak adlandırılan saatler yeni nesil teknoloji ile donatılırken pek çok ihtiyacı gidermek te bu teknoloji sayesinde hayatamızıa girmeye devam edecek. Bu yeni teknolojinin üretici firmalarıda rekabete her ne kadar biraz geç girmese de, Apple Watch ile çok başarılı olan Apple şirketi, bu akıllı saatinyeni modelini çok yakında yeni sızıntılarla karşımıza getirebilir.



WWDC'de Apple Watch sürprizi görebiliriz



Drexel Hamilton analisti Brian White'ın iddiasına göre her sene yıl ortasında gerçekleştirilen WWDC konferasında yenilenmiş Apple Watch'u görebiliriz.



Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Apple etkinliğinde sadece Apple Watch'un yeni kayışları tanıtılmış ve cihazın fiyatında indirime gidilmişti.



Brian White'ın aktardığı bilgilere göre yeni Apple Watch, yeni kasasıyla beraber bir önceki modele göre %20-40 oranında daha ince olacak. Ancak ne yazık ki bu bilgiden başka yeni Apple Watch'ın sunacağı özellikler konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.



WWDC etkinliğinde yeni Apple Watch ile beraber iOS 10, yeni OS X sürümü ve yazılımla ilgili farklı duyuruların yapılması bekleniyor.









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