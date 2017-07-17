YENİ MÜFREDAT YARIN AÇIKLANIYOR
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredatı yarın saat 10:00'da açıklayacak.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, güncellenen öğretim programlarına (müfredat) ilişkin yarın açıklama yapacak.
MEB'TEN YAZILI AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamada, Yılmaz'ın saat 10.00'da MEB Başöğretmen Salonu'nda, güncellenen öğretim programlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.
"CUMHURİYETİN KURULDUĞU ANDAN BU YANA EN İYİ MÜFREDAT"
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hazırladıkları müfredata ilişkin, "Türkiye'nin geleceğini aydınlık kılmak isteyenler, teyit edecektir ki Cumhuriyetin kurulduğu andan bugüne kadar yapılmış en iyi müfredat" açıklamasında bulunmuştu.
Kaynak: haberinburada
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