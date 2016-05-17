1922 ile 1939 yılları arasında üretilen Austin Seven'ın anısına özel olarak tasarlanan Mini Seven, yeni Mini'nin ilk özel versiyonu olma özelliği taşıyor.



1922 ile 1939 yılları arasında üretilen Austin Seven'ın anısına özel olarak tasarlanan Mini Seven, yeni Mini'nin ilk özel versiyonu olma özelliği taşıyor. Modele has mavi, beyaz, siyah ve yeşil gövde renkleriyle tercih edilebilecek modelde, gümüş rengi ise kontrast oluşturuyor. Standart olarak 17 inçlik hafif alaşım jantlarla sunulan otomobilde, 18 inçlik jantlar ise opsiyon listesinde yer alıyor.







