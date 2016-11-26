

MINI yalnızca model programı içinde nesil değişikliği adımını atmakla kalmıyor, aynı zamanda premium kompakt segmentinde ilerlemesini de sürdürüyor.







Yeni MINI Countryman ilk defa Los Angeles'ta sergilenmeye başladı. Bu çok yönlü yetenek, etkileyici bir iç mekan genişliği, geliştirilmiş bir sürüş keyfi, inovatif donanımlar ve rafine bir premium atmosferi sunuyor. Bu aynı zamanda, ailenin plug-in hibrid motorlar kullanılabilir olan ilk modeli.



Los Angeles Fuar Merkezi ziyaretçileri 18 ile 27 Kasım 2016 arasında küçük araç segmentinde güncel MINI modellerinin en iyileri görücüye çıktı. Bu olgu, hem yeni Cabrio hem de Seven modelleri için geçerli. Yeni neslin ilk tasarım modeli, 3 kapılı ve 5 kapılı seçeneklerle mevcut.



Yeni MINI Countryman: Daha büyük, daha çok yönlü, daha yenilikçi!



Yeni nesil minik kara roketi, markanın ilk premium kompakt modelinin halefi olarak gelecekte ilave hedef gruplara da markaya özgü MINI sürüş keyfinin coşkusunu aktarmak için gereken her şeye sahip. Baştan sonra yeniden geliştirilmiş bu model selefinden 20 santimetre daha uzun, güçlü oranlara sahip ve karakteristik yüksek koltuk pozisyonuna sahip. Buna ek olarak tam donanımlı beş koltuğu ve bagaj bölmesinde önemli ölçüde daha fazla alan sunuyor.



Nesil değişimi aynı zamanda çok yönlülük, sportif hava ve premium kalitesi alanlarında da net gelişmeler gösteriyor.











Amerika Birleşik Devletleri otomotiv pazarında Countryman için seçilebilecek iki güçlü benzinli motor var, her ikisi de TwinPower Turbo Teknolojisi içeren en yeni nesil motorlardan oluşuyor. Her iki motor da dört çeker tahrik sistemi ALL4'ün verimlilik açısından optimize edilmiş yeni versiyonuyla birleştirilebiliyor.



Ayrıca, yeni MINI Countryman İngiliz markasının plug-in hibrid tahrikle kullanılabilir olan ilk modeli. MINI Cooper S E Countryman ALL4 formunda, yalnızca elektrikle çalışarak 40 kilometreye kadar mesafe katedebiliyor.



Yeni Countryman'in az rastlanan karakteri, güçlü bir şekilde iddialı tasarımı ve çok sayıda inovatif donanım özelliğinden de kaynaklanıyor. Opsiyonel LED farlarla birlikte gündüz sürüş ışığı ilk defa tümüyle her bir far etrafını saran bir ışık bandı tarafından üretiliyor.



Markaya özgü orta konsoldaki 8.8 inçlik renkli ekran, MINI Professional navigasyon sistemi ile birlikte geliyor ve şimdi yeni bir dokunmatik ekran fonksiyonu sunuyor.



Diğer yeni özellikler içinde zorlu arazi üzerinde seyahati kaydeden Country Timer, bir kez daha oyuna döndü. Bagaj bölmesinin yükleme eşiğini dış mekan molaları için rahat bir koltuğa dönüştürmek amacıyla katlanarak açılan MINI Piknik Bankı ve MINI Countryman sürücülerinin çanta, anahtar ve diğer aksesuarlarını bulmalarını kolaylaştıran “Find Mate” bulunuyor.



John Cooper Works ekstrem atletlerinin en son nesli şimdi de premium kompakt segmentte zirveyi zorluyor. Yeni MINI John Cooper Works Clubman çarpıcı ruh, çok yönlülük ve uzun mesafeye uygunluk anlamında en iyi rakamlarla birleştiriyor. Gövdenin uzatılmış hatları, dört yan kapı ve karakteristik bölümlü kapılar, iç mekanda tam donanımlı beş koltuk fazlasıyla yeterli.



Alan konseptine ek olarak yeni John Cooper Works Clubman'in motor konsepti de onu son derece esnek kılıyor. Şimdiye kadar bir MINI'de bulunan en güçlü motor, standart olarak gelen dört çeker sistemi ALL4 ve en yüksek performans özellikleri hedeflenerek geliştirilen süspansiyon teknolojisiyle hem günlük trafiğin çeşitli taleplerini karşılayabilirken, hem de yarış pisti tarafından ortaya konulan zorluklarla başa çıkabilir. Dahası, özel tasarımı ve donanım özellikleri onu yeni MINI Clubman'in diğer model çeşitlerinden açıkça ayırıyor



Küçük araç segmentinde en yeni cazibe kaynağı yeni Seven olarak belirlenmiş. Bu tasarım modeli özellikle İngiliz köklerini, dışa dönük çekiciliği, markaya özgü sürüş keyfini ve yeni süper mini neslinin üst sınıf karakterini vurguluyor.



Süper ufaklık Seven'ın iki renkli tasarımında, Melting Silver versiyonunda tavan ve dış ayna kapaklarında kontrast yaratıyor. Boya, özel kaput şeritleri ve dekorasyon bileşenlerinin yanı sıra 17 inç hafif alaşımlı jantlar da dış mekanda modelin bireysel tarzının altını çiziyor. İç mekandaki özel vurgular, özellikle tasarım modeli için yaratılmış olan kumaş/deri kombinasyonu Diamond Malt Brown spor koltukları içeriyor.



Bu sırada şu noktayı es geçemeyiz: Ülkemizde, standart donanımlı üç kapılı Mini ile kendisine 32.000 euro'dan başlayan fiyatlarla alıcı arıyor.



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