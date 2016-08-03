

Süper Lig'den 5 orta hakem ile 6 yardımcı hakemin örgütle temasının olduğu iddia edilirken, MHK'nin başına getirilen Yusuf Namoğlu'nun yönetim kurulu listesi MİT tarafından incelemeye alındı.







Türkiye Futbol Federasyonu, vatan haini Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kendi bünyesine sızıp sızmadığının tespiti için düğmeye basmıştı.







Soruşturmanın sağlıklı yapılması için MHK, PFDK, Tahkim ve Temsilciler Kurulu başta olmak üzere tüm kurulların başkan ve üyeleri yazılı istifalarını vermişti.







Soruşturma kapsamında ilk şok Merkez Hakem Kurulu'nda yaşanmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan gelen raporda 9 üyenin 5'inin örgütle bağlantısının olduğu tespit edilmişti. MHK'deki kriz bununla da sınırlı kalmadı!...







NAMOĞLU'NUN LİSTESİ MİT'TE



Süper Lig'de görev yapan 5 orta hakem ile 6 yardımcı hakemin de FETÖ/PDY bağlantısı olduğu iddialarının ardından, hakem klasmanlarının tamamen değişebileceği bildirildi. Kuddusi Müftüoğlu ve ekibinin istifalarının yürürlüğe konulmasının ardından göreve getirilen Yusuf Namoğlu, dün ekibini belirledi ve Futbol Federasyonu yönetimine sundu. Federasyon ise yarınlarda bir sıkıntı doğmaması açısından Namoğlu'yla birlikte 9 kişilik yeni listeyi MİT tarafından incelenmesi için İçişleri Bakanlığı'na gönderdi. Namoğlu'nun geçmiş yıllardaki ekibi ile yola devam edeceği öğrenildi. Bu arada İstanbul'da bugün başlayacak olan hakem seminerinin aksaksız bir şekilde yapılabilmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı.







YOL ARKADAŞLARIYLA DEVAM



MHK eski başkanı Kuddusi Müftüoğlu ve ekibinin istifalarının yürürlüğe konulmasının ardından göreve getirilen Yusuf Namoğlu, ekibini belirledi. Müftüoğlu'ndan önce başkanlık koltuğunda oturan Namoğlu'nun, bir önceki dönemde birlikte çalıştığı yol arkadaşları ile devam edeceği öğrenildi. Namoğlu'nun listesinin Metin Tokat, Bedri Dölkeleş, İlhami Kaplan, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Fahir Ersoy, İbrahim Aksoy ve Ali Can Lakot gibi isimlerden oluşacağı belirtildi.







RADİKAL KARARLAR GÜNDEMDE



Süper Lig'deki 11 ismin yanı sıra alt klasmanlarda da çok sayıda hakemin sicilinin temiz olmaması nedeni ile ülke hakemliğinde radikal kararlar alınabileceği belirtildi. Bu doğrultuda Süper Lig ve PTT 1. Lig hakemlerinin tekrar aynı havuz içinde değerlendirileceği kaydedildi. Bilindiği gibi Kuddusi Müftüoğlu ve ekibi, önümüzdeki sezondan itibaren bu iki ligin hakemlerini ayrı kategoride değerlendirme kararı almıştı.