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Yeni mevziler tespit edildi, obüsler yönünü Afrin'e çevirdi!

YENİ MEVZİLER TESPİT EDİLDİ, OBÜSLER YÖNÜNÜ AFRİN'E ÇEVİRDİ!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Darmık Dağı'nda keşfedilen terör mevzileri Fırtına obüsleri tarafından vuruldu.

Tarih : 18 Şubat 2018, 18:20
Puan Ver : Yeni Mevziler Tespit Edildi, Obüsler Yönünü Afrin'e Çevirdi!(9/10)5

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki Darmık Dağı'na yönelik top atışı yapılıyor.

TERÖRİSTLERE AİT BARINAKLAR TESPİT EDİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Darmık Dağı'nda terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak ve barınaklar tespit edildi.

BOMBA YAĞDI

Bölge, sınırda konuşlu birlikler tarafından Fırtına obüsleriyle yoğun ateş altına alındı.

Atışlar sonucu bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'in köylerinden de görülebiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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