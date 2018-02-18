YENİ MEVZİLER TESPİT EDİLDİ, OBÜSLER YÖNÜNÜ AFRİN'E ÇEVİRDİ!
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Darmık Dağı'nda keşfedilen terör mevzileri Fırtına obüsleri tarafından vuruldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki Darmık Dağı'na yönelik top atışı yapılıyor.
TERÖRİSTLERE AİT BARINAKLAR TESPİT EDİLDİ
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Darmık Dağı'nda terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak ve barınaklar tespit edildi.
BOMBA YAĞDI
Bölge, sınırda konuşlu birlikler tarafından Fırtına obüsleriyle yoğun ateş altına alındı.
Atışlar sonucu bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'in köylerinden de görülebiliyor.
Kaynak: haberinburada
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