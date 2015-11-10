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yeni metalci: meizu metal!

YENİ METALCİ: MEİZU METAL!

Metalci telefonların sayısı gittikçe artıyor. Aramıza yeni katılan Metalci ise Meizu Metal oldu. Konuyla ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

Tarih : 10 Kasım 2015, 09:45
Puan Ver : Yeni Metalci: Meizu Metal!(5/10)6


Metalci telefonların sayısı gittikçe artıyor. Aramıza yeni katılan Metalci ise Meizu Metal oldu. Konuyla ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.



Meizu Metal'in özellikleri ise şunlar: 64 Bit Destekli 2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli İşlemciye sahip Helio X10 yongaseti, 2 GB Ana bellek, 16 GB Dâhili Depolama Alanı, micro SD Kart girişi ile telefonun depolama alanını daha da arttırabilirsiniz.



5.5 inçlik Ekran LTPS Kapasitif panele sahip. Ekran Çözünürlüğü ise Full HD: “1920×1080”. Arka Kamera 13 megapiksel ve kamera; Çift LED flaşa sahip.



Kamera Full HD: “1920×1080” çözünürlüğünde video çekiyor. Ön Kamera ise 5 megapiksel ve Selfie'ler için ideal. Meizu Metal ayrıca 4G LTE ve Çift SIM Kart desteği Wi-Fi, Bluetooth 4.1, microUSB 2.0 ve GPS, AGPS ile GLONASS özelliklerine de sahip.



Metalci Meizu 3140 mAh bataryayı tercih etmiş. Telefon; 28 Kasım'da Ön Siparişe sunulacak ve 5 İş Günü içinde elinize ulaşacak.



16 GB'lik modelin fiyatı 230 Dolar yaklaşık olarak 670 TL, 32 GB'lik modelin fiyatı ise 260 Dolar yaklaşık olarak 757 TL olacak. Telefon Aralık ayında Uluslararası pazarda satışa sunulacak.



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Etiketler: Yeni  Metalci  Meizu  Metal    haber

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