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YENİ MECLİS İÇİN YER ARANIYOR


YENİ MECLİS İÇİN YER ARANIYOR
Tarih : 01 Temmuz 2017, 10:47
Puan Ver : Yeni Meclis İçin Yer Aranıyor(9/10)11


TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın milletvekillerine gönderdiği mektupta, yeni bir Meclis binası yapılması gerektiği yolundaki ifadeleri, bürokratları harekete geçirdi. Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre Meclis'te yeni bina tartışmaları, Anayasa değişikliğiyle milletvekili sayısının 600'e çıkartılması ve bakanların da milletvekilleri arasından seçilmeyeceği yeni bir sistemin kabul edilmesiyle alevlendi.



Meclis'te halen 472 milletvekili için oda bulunuyor. Bakan olan veya gruplarda ya da TBMM yönetiminde görev yapan milletvekilleri için ayrı oda bulunmuyor. Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkmasıyla 100 odaya daha ihtiyaç olacak. Bina ihtiyacının karşılanması için, 15 Temmuz sonrası yıkılan eski Halkla İlişkiler Binası'nın yerine yeni bir bina yapılması planlanıyordu.



Yeni binanın temelinin atılması beklenirken, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın milletvekillerine gönderdiği mektupta Meclis binasının artık yetersiz kaldığını belirterek yeni bir bina temennisinde bulunması, yeni bir tartışma başlattı. İnşaat işlerini yürüten bürokratlar olası bir talep durumunda hazırlıklı olmak için şimdiden yeni kampus arayışına başladı.



 



kaynak:f5haber








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