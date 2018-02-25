Beşiktaş Taraftarından İsmail Köybaşı Tezahüratı!
Daeş'e Katılan 16 Türk Kadına, İdam Cezası!
Son Dakikada Golü Kaçıran Cenk Yıkıldı
Afrin Harekatı'nın Birinci Ayağı Tamamlandı! Askerler Hilal Oluşturdu
Fenerbahçe, Beşiktaş Soyunma Odasını Boyayacak
Erdoğan'ın Mitingi Sırasında Korkutan Olay: Yanık Mı Kokuyor
Yine Rekor Kıran Messi, Lig Tarihine Geçti
'istismar Çiftiliği' Sapığı Tutuklandı!
Göztepe, Demba Ba'nın Attığı Golle Sivasspor'u 1-0 Mağlup Etti
Erdoğan'dan Terörist Başı Müslim'in Yakalanmasıyla İlgili İlk Yorum!
Japon Turistlere Sarılmak Bedava! Türk Kızları Büyük İlgi Gösterdi
Tarihi Maçı Es Geçip Derbiyi İzlemeye Geliyor
Sondaj Çalışmasında Roma Dönemine Ait İnsan İskeleti Bulundu
Yeni Malatyaspor, Son Sıradaki Karabük'ü Rahat Geçti: 3-1
Adalet Bakanlığı, Salih Müslim'in İadesi İçin Çalışma Başlattı
Kaçan Teröristler Afrin'de Mayın Döşenmedik Yer Bırakmamış!
Salih Müslim'in Ailesinden, Gözaltına Alınmasına İlk Yorum Geldi
Salih Müslim Yakalanmadan Hemen Önce Böyle Görüntülenmişti
Minik Çocuk, Kendisine Saldıran Sokak Köpeklerine Böyle Kafa Tuttu
13 Yaşındaki Kız, 23'lük Kuzeniyle Evlendirildi, Polis Salonu Bastı

Yeni Malatyaspor, Son Sıradaki Karabük'ü Rahat Geçti: 3-1

YENİ MALATYASPOR, SON SIRADAKİ KARABÜK'Ü RAHAT GEÇTİ: 3-1

Spor Toto Süper Ligde Yeni Malatyaspor, son sırada yer alan Kardemir Karabükspor'u 3-1 mağlup etti.

Tarih : 25 Şubat 2018, 17:20
Puan Ver : Yeni Malatyaspor, Son Sıradaki Karabük'ü Rahat Geçti: 3-1(10/10)6

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor kendi sahasında Kardemir Karabükspor'u yenerken zorlanmadı: 3-1.

GOLLER DORIA, BOUTAIB, BARAZITE VE LEANDRINHO'DAN GELDİ

Ev sahibi ekibin gollerini 23'te Doria, 60'ta Boutaib ve 69'da Barazite atarken, konuk ekibin tek sayısı 90+1'de penaltıdan Leandrinho'dan geldi.

KARABÜKSPOR 12 PUANDA KALDI

Bu galibiyetle Evkur Yeni Malatyaspor puanını 31'e yükseltti. Kardemir Karabükspor ise 12 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yeni  Malatyaspor  Son  Sıradaki  Karabük  Ü  Rahat  Geçti  3-1    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER