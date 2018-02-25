YENİ MALATYASPOR, SON SIRADAKİ KARABÜK'Ü RAHAT GEÇTİ: 3-1
Spor Toto Süper Ligde Yeni Malatyaspor, son sırada yer alan Kardemir Karabükspor'u 3-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor kendi sahasında Kardemir Karabükspor'u yenerken zorlanmadı: 3-1.
GOLLER DORIA, BOUTAIB, BARAZITE VE LEANDRINHO'DAN GELDİ
Ev sahibi ekibin gollerini 23'te Doria, 60'ta Boutaib ve 69'da Barazite atarken, konuk ekibin tek sayısı 90+1'de penaltıdan Leandrinho'dan geldi.
KARABÜKSPOR 12 PUANDA KALDI
Bu galibiyetle Evkur Yeni Malatyaspor puanını 31'e yükseltti. Kardemir Karabükspor ise 12 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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